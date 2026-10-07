Ankara\'da düzenlenen Gazze yürüyüşünde Mustafa Karataş boykot çağrısı yaptı

(ANKARA) - İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi. Platform adına yapılan açıklamada, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek susmayacağız, durmayacağız, geri adım atmayacağız" denildi ve boykot çağrısı yapıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen program, saat 19.00'da Kocatepe Camisi'nden Melike Hatun Camisi'ne yürünerek başladı.

Miting için Melike Hatun Camii önünde toplanan binlerce kişi, "Kahrolsun İsrail", "Katil ABD" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Platform adına basın açıklamasını Mustafa Karataş okudu.

Karataş, "Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve başkentin vicdanlı insanları olarak buradan soruyoruz; Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri daha neyi beklemektedir? Kaç çocuğun daha parçalanmış bedeni ekrana düşmelidir? Kaç şehrin daha haritadan silinmesi gerekmektedir" sorularını sordu.

Tüm yetkililere, siyasi partilere ve Müslümanlara seslenen Karataş, yurttaşları boykota davet etti ve şu talepleri sıraladı:

"10 Ekim 2025 mutabakatının tüm şartları istisnasız derhal uygulanmalı; Gazze'ye insani yardım, tıbbi teçhizat ve enkaz kaldırma için iş makinelerinin girişi şartsız temin edilmelidir. İşgalci terör örgütü ateşkes şartlarına ve hukuka riayet etmediği takdirde, başta bölge ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm sorumlu devletler nezdinde caydırıcı askeri mekanizmalar ve fiili güvenlik tedbirleri derhal devreye sokulmalıdır. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde, çifte vatandaşlık zırhına sığınıp Gazze ve Batı Şeria'da masumların kanını döken, soykırım ve katliam suçlarına doğrudan iştirak eden terör ordusunun mensupları tek tek tespit edilmelidir. Bu şahıslar hakkında vatana ihanet ve insanlığa karşı suçlardan derhal adli ve yasal işlemler başlatılmalı, yargı önüne çıkarılmalıdır. Adidas başta olmak üzere Siyonizm'e, işgale ve emperyalizme doğrudan veya dolaylı destek sunan bütün markalara karşı halkımızı tavizsiz ve kesintisiz boykota davet ediyoruz.

"1917'DEN BERİ SÜREN BİR ASIRLIK İŞGAL SON BULMALI"

Siyasi iktidarlar ve karar alıcılar da yalnızca boykot çağrısıyla yetinmemeli; bu kanlı sermaye ürünlerinin satışını, ithalatını ve pazarlanmasını zorlaştıracak yasal, idari ve ticari adımları derhal hayata geçirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; tarihin, vicdanın ve milletimizin sesine kulak vererek 1949'daki tanıma kararını tek taraflı olarak iptal etmeli, bu terör şebekesini 'devlet' olarak tanımaktan vazgeçtiğini tüm dünyaya ilan etmelidir. 1917'den beri süren bir asırlık işgal son bulmalı; başkenti Kudüs olan, tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti koşulsuz tanınmalıdır.

Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek susmayacağız, durmayacağız, geri adım atmayacağız! Kahrolsun Siyonizm, kahrolsun emperyalizm! Yaşasın Küresel Vicdan, Yaşasın Bağımsız Filistin Direnişimiz!"

Basın açıklamasının ardından, Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okundu.