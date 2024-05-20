Ankara'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' hakkında iddianame hazırlandı

Ankara\'da FETÖ\'nün \'emniyet mahrem imamı\' hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalettin Özdemir hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'emniyet mahrem imamı' olduğu iddiasıyla 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Özdemir'in FETÖ'nün tepe yönetimindeki kişilerle telefon irtibatı kurduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Özdemir'in savunmasında ise FETÖ hakkında bildiklerini anlattığını ve örgütten ayrıldığını iddia etti.

20.05.2024 13:19
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla Kemalettin Özdemir hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Özdemir'in FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerden olan Süleyman Tiftik, Cemil Koca, Tuncay Delibaşı, Recep Uzunallı ve Abdülkadir Aksoy ile telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Özdemir'in FETÖ mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu; bu durumun da HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu belirtildi.

Özdemir, iddianamedeki ifadesinde, FETÖ hakkında daha önce bildiği her şeyi tanık sıfatıyla anlattığını, 2010 yılına kadar bu yapı ile irtibatı olduğunu, daha sonra herhangi bir ilgisi olmadığını ve örgütün deşifre edilmesi için güvenlik güçlerine kendiliğinden giderek ifade verdiğini savundu.

İddianamede, Özdemir'in FETÖ içerisinde "Ankara il imamlığı", Afrika ülke imamlığı", "Polis Akademisi ve Polis Koleji imamlığı", "mahrem sorumlu" ve "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve sonrasında örgütten ayrıldığı, daha sonra örgüt hiyerarşisinde yerine Osman Hilmi Özdil'in geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

Uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içerisinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ifade edilen Özdemir'in, hiyerarşik olarak örgüt üyeleri üzerinde bir konumda olduğu ve örgütsel faaliyetlerin organizasyon ve icrasında "harekete geçiren" olarak rol üstlendiği hususunda hiçbir şüphenin bulunmadığı kaydedildi.

Mevcut delil durumu karşısında Kemalettin Özdemir'in terör örgütü içinde yönetici sıfatıyla aktif ve etkin görev üstlendiği, örgütün kuruluş amaçlarını, ideolojisini, fikir, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü örgüt hiyerarşisine dahil olduğu anlatılan iddianamede, Özdemir'in üzerine atılı "örgüt yöneticiliği" suçunu işlediği kanaatine varıldığı bildirildi.

İddianamede, "Şüphelinin 2015'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek vermiş olduğu ifade içeriğinde yer alan bilgiler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma şartları içerisinde yer alan, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak verilen elverişli bilgi kapsamında mütalaa edilebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu bilginin elverişliliği, örgütün örgütlenme biçimi, failin örgüt yapılanmasındaki konumu ile örgütte geçirdiği süre ve katıldığı faaliyetler gibi kıstaslar göz önüne alınarak mahkemece takdir edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Kaynak: AA

Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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