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Ankara'da Filistinli Gazeteciler Anıldı

Ankara Filistin Dayanışma Platform üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anmak için bir eylem düzenledi. Eylemde, görevi başında yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin fotoğrafları ve temsili materyaller sergilendi. Platform adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de 112 gazeteciyi hedef gözeterek katlettiği belirtildi ve İsrail'in gazetecilerin ailelerini de hedef aldığı vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dikkat çekilerek batı ülkelerinin duyarsız tavrı kınandı.

Ankara\'da Filistinli Gazeteciler Anıldı
10.01.2024 - 14:20,
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Ankara Filistin Dayanışma Platform üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri andı.

Güvenpark'ta yapılan eylemde, görevi başında yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin fotoğrafları ve onları temsilen bazı materyaller alana bırakıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan gazeteci Tayyar Tercan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 112 gazetecinin İsrail tarafından hedef gözetilerek katledildiğini söyledi.

Yaklaşık 60 milyon insanın öldüğü ve 2820 gün süren 2. Dünya Savaşı'nda 69 gazetecinin öldüğünü belirten Tercan, "Terör örgütü İsrail, 98 günde 112 gazeteci öldürdü ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. İsrail, susturmak için sadece gazetecileri öldürmüyor, akıl almaz bir vahşilikle gazetecilerin ailelerini de hedef alıyor." dedi.

Gazetecilerin bir yandan İsrail'in saldırı, tehdit ve sansürüyle karşı karşıya kaldığını diğer yandan Gazze'deki iletişim kesintileri ve imkansızlıklarla mücadele ettiklerini ifade eden Tercan, "Askeri ve sivil hedefleri ayrım gözetmeksizin bombalamak ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef alarak katletmek uluslararası hukukun tüm normlarına aykırıdır. İsrail görevi başındaki gazetecileri hedef alarak pek çok defa suç işlemektedir. Bunun yanında kundaktaki bebekleri katletmekten çekinmeyen Siyonist katillerin, gazetecileri katletmeyeceğini düşünmek de biraz anlamsızdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işleyerek soykırım yaptığını dile getiren Tercan, "Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyen ama Filistin'de katledilen gazetecileri görmezden gelen batı ülkelerinin ikiyüzlü ve duyarsız tavrını kabul etmiyoruz. İşgalci İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Ülkemizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan bugünü, Gazze'de öldürülen gazetecilerin aziz hatıralarını onurlandırmak üzere onlara ithafen '10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü' olarak tarihe not düşüyoruz." açıklamasını yaptı.

Gazeteciler Kemal Öztürk ve Serdar Arseven, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Aslan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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