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Ankara'da Firari 2 Cinayet Mahkumu Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Firari 2 Cinayet Mahkumu Yakalandı

Ankara Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'da cinayet davasında hüküm giyen ve açık cezaevinden firar eden 2 şüpheliyi Altındağ ilçesinde yakaladı. Tutuklanan hükümlüler, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ankara\'da Firari 2 Cinayet Mahkumu Yakalandı
12.01.2024 - 10:46,
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ANKARA'da jandarma ekipleri, cinayet davasında hüküm giyen ve açık cezaevinden firar eden 2 kişiyi yakaladı.

? Ankara Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 14 Nisan 2022 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde cinayet davasında hüküm giyen ve 8 Aralık 2023 tarihinde Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 2 şüphelinin Altındağ ilçesinde gizlendiği tespit edildi. 10 Ocak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. isimli hükümlüler, Altındağ ilçesinde yakalandı. Firari hükümlüler, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA
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