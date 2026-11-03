Ankara\'da gece etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu

Ankara'da gece etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağış altında araçlarıyla ilerleyen sürücülerin yanı sıra sokağa çıkan vatandaşların şemsiye kullandığı görüldü.
ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yağış altında ilerledi. Sokaklara çıkan vatandaşların ise şemsiye kullandıkları görüldü.
Kaynak: DHA
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