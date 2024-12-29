Ankara'da Gençlik Parkı Belgeseli Gösterimi Düzenlendi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve Atatürk'ün Başkent'e gelişinin 105'inci yılına özel olarak "Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli" gösterimi, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Programda ayrıca Ankara Kulübü Derneği Bacıeren ve Seğmenler gösterisi de yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin iş birliğiyle "Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli" gösterimi ve söyleşisi düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını, Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu sözcüsü Bora Hızal yaptı. Prof. Dr. Lale Özgenel, belgeselin ardındaki hikayeyi paylaşması üzerine yönetmen Deniz Şengenç Tunca ile bir söyleşi geçekleştirdi.

Programı izlemeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, yönetmen Deniz Şengenç Tunca'ya çiçek ve plaket takdim ederek, "Ellerinize emeğinize sağlık ben de çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumun Gençlik Parkı'nı hatırlayıp bakalım nasıl bir nostalji yaşayacağım merak ediyorum. Bugün için çok teşekkürler" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ise "Başta seğmenlerimize ve bacıerenlerimize bu gösteri için bu hizmet için kültürümüzü gelecek nesillere aktaran Ankara Kulübü Derneğimize çok çok teşekkür ediyorum. 105 yıl önce Kızılca Gün yani Türklerin töresinde yeni bir devlet kurulan, yeni bir lider çıkaran Ankara, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkacağını o gün 105 yıl önce söylediği gibi bizler de onun arkasındayız, muhafızıyız, takipçisiyiz. Deniz hocamın da emeklerine sağlık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilkeleriyle ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.