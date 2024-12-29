Ankara'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

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(ANKARA)- Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde geri dönüşüm atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın Başkent'i, dumana bürüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Sincap Caddesi'nde geri dönüşüm amacıyla saklanan atık maddelerin olduğu dört katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Geri dönüşüm işi yapan deponun sahibi Yakup Çelik, herhangi bir can kaybı olmadığını belirtirken yangının neden çıktığını bilmediğini ifade etti. Konuya ilişkin Çelik, "Pazar günü nedeniyle istirahatteydik. Binanın altındaki yığıntılardan yangın çıkmış" dedi.