Ankara'da hastanede sedyeden düşen hasta öldü, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da hastanede sedyeden düşen hasta öldü, soruşturma başlatıldı

Ankara\'da hastanede sedyeden düşen hasta öldü, soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D'nin ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

25.03.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D'nin ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

15 Mart'ta Yenimahalle'deki bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D, hasta bakıcıların refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü. Muharrem D'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

5 GÜN SONRA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Sağlık görevlileri, kafa üstü düşen Muharrem D'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Yoğun bakım servisine alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMA DOSYASINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı. Muharrem D'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Ankara, Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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