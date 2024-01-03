 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Havalı Tüfekle Kedilere Ateş Edip Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Havalı Tüfekle Kedilere Ateş Edip Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da havalı tüfekle çok sayıda kediye ateş edip öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten tutuklandı. Şüphelinin evinde hayvanların üzerinde çıkan mermilerin atıldığı değerlendirilen havalı tüfek ve tabanca bulundu.

Ankara\'da Havalı Tüfekle Kedilere Ateş Edip Öldüren Şüpheli Tutuklandı
03.01.2024 - 11:13,
Abone Ol

Ankara'da havalı tüfekle çok sayıda kediye ateş edip öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Ayşe D. ve Seçil P, bakımını üstlendikleri kedilerinden bazılarının rahatsızlanması üzerine hayvanları veteriner kliniğine götürdü.

Burada tedavi edilen kedilerin vücutlarında havalı tüfek mermisi bulundu. Tedavi sırasında hamile olan kedilerden biri yavrularıyla birlikte hayatını kaybederken, hayvansever kadınlar hayvanların durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümünden rapor aldı.

Bu sırada hayvansever kadınlar, komşuları D.D'den mahalledeki başka hayvanlara da bir binanın balkonundan havalı tüfekle ateş edildiğini öğrendi.

Kadınların olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, hakkında görgü tanıklarının beyanı bulunan Ömer Ayhan A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde hayvanların üzerinde çıkan mermilerin atıldığı değerlendirilen havalı tüfek ve tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli Ömer Ayhan A. savcılık ifadesinde, mahalledeki hayvanların çok gürültü yaptığını, bu yüzden zaman zaman havaya ateş açtığını öne sürdü.

Ömer Ayhan A, "Bu hayvanlar tarafından saldırıya uğradım. Genelde korkutmak amacıyla havaya doğru ateş ettim. Bazen yere doğru ateş ettiğim de olmuştur ancak kesinlikle nişan almadım. Aleyhimdeki beyanları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandı.

"Tanığa baskı girişiminde bulunabilir"

Ömer Ayhan A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sonucunda tutuklandı.

Tutuklama kararında şüphelinin beyanının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi. Şüphelinin, hayvanların yaşam haklarını insancıl olmayan muamele ile kısıtladığı eyleminin tekrar eder mahiyette olduğu ve pişmanlık göstermediği ifade edilen kararda, şüphelinin eylemi neticesinde vahim sonuçlar meydana geldiği vurgulandı.

Sahipsiz hayvanların yaşam haklarına dikkat çekilen kararda, şüphelinin beyanı alınan tanığa baskı girişiminde bulunabileceği belirtildi. Mevcut aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedilen kararda, bu sebeplerle şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

"Kimse kendini savunamayan masum canlılara herhangi bir şekilde zarar vermemeli"

Müşteki avukatı Gülendam Bakıcı Yalçınkaya, AA muhabirine, bir aydır mahallede sokak hayvanlarının yaralanmalarının sebebini araştırdığını söyledi.

Mahallece dedektif gibi iz sürdüklerini anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"En başta kedilerin kendi aralarında kavga ettiğini zannettik, ancak gün geçtikçe yaralanan kedi sayısı arttı. Ardından apar topar müvekkillerimle kedileri veterinere götürdük. 8 kedimiz yaralandı, 4 kedimiz öldü. Bir süre sonra aynı mahallede bulunan bir kişinin balkona çıkıp rastgele sokak hayvanlarına ateş ettiğini öğrendik. Karakola gittik, savcının talimatıyla delil toplanmaya başladı. Ardından sokak hayvanlarına ateş açan kişinin müvekkillerimin evinin karşısında oturan şüpheli olduğunu öğrendik."

Şüphelinin gözaltına alındığında suçlamayı kabul etmediğini belirten Yalçınkaya, tutuklanan şüphelinin "Ben nasıl olsa çıkacağım, mahallede bir tane hayvan bırakmayacağım." dediğini savundu.

Yalçınkaya, "Bu tarz insanların rehabilite edilmesi gerekiyor. Bir insan savunmasız kedileri nasıl öldürür? Kedilerin gürültü yaptığını öne sürerek, havaya ateş açtığını söylemesi bile akla ziyan bir durumdur. Bu şahsa verilecek ceza umarım Türkiye'de emsal niteliğinde olur." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ankara Üniversitesi, Ömer Ayhan, Çankaya, Ankara, Hayvan Hakları, Tutuklama, Adliye, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Havalı Tüfekle Kedilere Ateş Edip Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde

Son Dakika
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Bütün dünyanın gözü bu maçta! Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Havalı Tüfekle Kedilere Ateş Edip Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement