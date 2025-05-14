Ankara'da haziran ayında "Emirliklerin Annesi" sergisi düzenlenecek

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki kültürel diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla haziran ayında Ankara'da "Emirliklerin Annesi" sergisi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "BAE'nin Annesi" olarak da anılan, Genel Kadınlar Birliği Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Şurası Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına düzenlenecek dijital sergide, kadınların toplumsal konumunu güçlendirme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma alanlarında öncü rol üstlenen Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın hayatından kesitler sunulacak.

Etkinlikte ayrıca Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın eğitimin desteklenmesi, gençlerin güçlendirilmesi, aile yapısının korunması ve pekiştirilmesi konularındaki çalışmaları ile yerel ve uluslararası insani katkılarına dikkati çekilecek.

Aynı zamanda BAE'li kadınların çeşitli alanlardaki başarılarının vurgulanacağı, Türkiye ile BAE arasındaki derinleşen ilişkileri de yansıtacak sergiyle iki ülke ve toplum arasındaki kültürel diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şeyha Fatima Bint Mubarak, Türkiye'ye 8 Mayıs'ta gelerek 3 günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bazı etkinliklere katılmıştı.