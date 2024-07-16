Ankara'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara\'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde E.K. ile Ulaş B. arasında yaşanan husumet nedeniyle çıkan kavgada E.K., tabancayla Ulaş B.'yi başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından mahallede gerginlik yaşanırken, polis ekipleri gözaltında bulunan E.K.'nin ailesinin iş yerinin önünde önlem aldı. Ulaş B.'nin durumu ağırken, E.K. ise gözaltında bulunuyor. Soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 16:08
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ANKARA'da E.K.'nin husumetli olduğu Ulaş B.'yi tabancayla başından vurup ağır yaraladığı kavganın ardından gerginlik yaşanan mahallede polisin önlemleri sürüyor. Polis ekipleri, gözaltında bulunan E.K.'nin ailesinin iş yerinin önünde nöbet tutuyor.

Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583'üncü Sokak'ta dün akşam E.K., aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Ulaş B.'ye (21) tabanca ile ateş etti. Başından vurulan Ulaş B. ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.K., gelen polisleri görünce teslim olmamak için silahı başına dayadı. Bu sırada yaralı gencin yakınları mahallede toplandı. Gerginliğin artması üzerine bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Tabanca başına dayalı şekilde kaçarken cep telefonuyla kayda alınan E.K., bir süre sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ulaş B. hastaneye kaldırılırken, yakınları ise E.K.'nin ailesine ait iş yerinin camlarını kırdı, içeride bulunan eşyalara zarar verdi. Kalabalık bir süre sonra polis tarafından sakinleştirildi.

Hastanede tedavisi devam eden Ulaş B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Gözaltında bulunan E.K.'nin ise işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis iki gencin yakınları arasında gerginliğin yaşandığı bölgede önlem aldı. Ekipler özellikle gözaltındaki E.K.'nin ailesinin mobilya mağazası önünde olası gerginliğe karşı nöbet tutuyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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