Ankara\'da "İtalya Milli Günü" kutlandı

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İtalya'nın Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde, bu ülkenin büyükelçiliğinin bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Mehmet Kemal Bozay, burada yaptığı konuşmada, İtalya Milli Günü dolayısıyla burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye-İtalya diplomatik ilişkilerinin neredeyse 170 yıl öncesine dayandığını kaydetti.

Bozay, zengin Akdeniz tarihi, medeniyeti ve kültüründe oluşan iki ortak mirasın ikili ilişkilere derinlik kattığını ve her alanda temasları ve işbirliğini kolaylaştırdığına dikkati çekti.

"İtalya uzun süredir dost, müttefik ve stratejik ortaktır." diyen Bozay, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Bozay, tüm zorlukların fırsata dönüştürülerek, başta Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler olmak üzere diğer bölgelerde işbirliğinin geliştirilmek istendiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Bozay, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik alanda ise İtalya'yı önde gelen ticaret ortaklarımız arasında saymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İtalya dış ticaretimizde beşinci sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl 27 milyar doları aşarak yeni bir rekor kıran ikili ticaret hacmimizin yıl sonuna kadar 30 milyar dolar hedefine ulaşacağına inanıyoruz."

"İkili ilişkilerimizin potansiyelini geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Büyükelçi Marrapodi de Ankara'da üçüncü kez İtalya'nın milli bayramını kutladığını belirterek, "Ne kadar güzel bir yolculuktu. Bu yolda yaşadığım her bir anıyı çok değerli buluyorum ve eminim ki bu gece de onlardan biri olacak." diye konuştu.

Türkiye-İtalya ilişkilerine değinen Marrapodi, "İkili ilişkilerimizin tüm potansiyelini geliştirmek için bu ruhla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Marrapodi, ülkesinin, ocak ayında G7 Dönem Başkanlığını yapmaya başladığını hatırlatarak, her yerde zorlukların arttığı, eşi benzeri görülmemiş bir dönemde büyük sorumluluk üstlendiğini aktardı.

Türkiye gibi ortak ve müttefiklerin bu zorlu mücadeleye katılacağını inandığını söyleyen Marrapodi, şunları kaydetti:

"Ortak hedefimiz hiç değişmedi, tehlikelere meydan okumak, istikrar ve yoksullukla mücadele gibi ortak stratejik hedefleri ilerletmek, kolektif gücü artırmak için işbirliğini teşvik etmek."

Etkinliğin sonunda sponsorlara plaket verildi ve yemek ikramı yapıldı.