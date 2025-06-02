Ankara'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor

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02.06.2025 10:52  Güncelleme: 12:21
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Ankara\'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban satış ve kesim alanlarında hijyenik koşullar ve kurbanlıkların sağlık durumunu denetliyor. İlgili ekipler, çeşitli bölgelerde denetim yaparak vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesini sağlamayı hedefliyor.

(ANKARA) - Kurban Bayramı hazırlıklarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te belirlenen kurban satış ve kesim alanlarında denetim yaptı. Denetimlerde, hem çevresel faktörler ve hijyenik koşullar hem de kurbanlıkların sağlık durumları kontrol edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi ve sorun yaşamaması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Başkent'te belirlenen kurban satış ve kesim alanlarında da denetimler gerçekleştiriyor.

Ekiplerden beş noktada sıkı denetim

Başkentlilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapılabilmesi için Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy, Altındağ Karapürçek, Yenimahalle Yakacık ile Etimesgut'ta kurulan kurban satış ve denetim alanında rutin hijyen çalışmasını artıran ekipler, alanlarda ve kurbanlıkların bulunduğu çadırlarda ilaçlama yapıyor.

Satışa sunulan kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından kontrolü sağlanırken zabıta ekipleri de kurban satışı yapan satıcıların belgelerini kontrol ediyor.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, kurban kesim alanlarındaki denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bayramda da denetimler devam edecek"

"Vatandaşlarımızın, kurbanlarını daha sağlıklı bir ortamda kesebilmelerini sağlamak maksadıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'mızın koordinesinde tüm kurban kesim alanları temizlendi, ilaçlandı ve oluşturduğumuz müşterek heyetler vasıtasıyla denetlendi. Bayram öncesinde, devamında ve sonrada da ilçe belediyelerle beraber oluşturduğumuz ekiplerle denetlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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