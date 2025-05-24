Ankara'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Devam Ediyor

(ANKARA)- Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Toplantıda kararlar doğrultusunda, çevre kirliliğini önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla kurban atıkları 'Sincan Çadırtepe Katı Atık Entegre Tesisi'nde ücretsiz olarak bertaraf edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Duygu Soytürk ile birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kurban satış yerlerinin bayram öncesinde denetlenmesi, kurban kesim yerlerinin özellikle sel riskine karşı dere yataklarına kurulmaması, kurban kesiminden sonra hayvansal atıkların Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak bertarafının sağlanması, kurban kesim yerlerinin ve satış alanlarının bayram öncesi ve bayram sonrası ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması, zabıta ekipleri tarafından kurban satış ve kesim noktalarının denetlenmesi, kurban satış ve kesim alanlarının temizliğinin sağlanması konularında sunum eşliğinde değerlendirmeler yapıldı.

Atıklar ücretsiz bertaraf edilecek

Koordinasyon toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğini önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla kurban atıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sincan Çadırtepe Katı Atık Entegre Tesisi'nde ücretsiz olarak bertaraf edilecek. Başkentliler, kurban satış ve kesim yerlerindeki kurban atıklarını sızdırmaz poşetler içerisinde kendi araçları ile (Göçler Mah. Göçler Küme evi No: 237 Ayaş (Yenikent-Temelli Yolu Zir Vadisi 7. km ITC Katı Entegre Tesisine) teslim edebilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0537 953 33 31 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.