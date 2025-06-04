Ankara'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri

04.06.2025 15:29
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Ankara'da Kurban Bayramı'nda 21 bin emniyet ve 2 bin 240 jandarma personeli görev yapacak.

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince kent genelinde 21 bin 28 emniyet ve 2 bin 240 jandarma personelinin görev yapacağını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Vatandaşların güven içinde yolculuk yapabilmesi amacıyla 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı güzergahlarında trafik güvenliğini sağlamak için yoğun çalışma yürütüldüğü, özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Havadan ve karadan trafik denetimlerinin bayramda da yoğun şekilde sürdürüleceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle büyükşehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 4 Haziran Çarşamba (bugün) saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran Cuma (bayramın birinci günü) saat 11.00'e kadar, ilimizden Antalya ve İzmir ili istikametine doğru Sivrihisar ilçesine kadar D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt gibi tedarik zincirine dahil emtia taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği aktarıldı.

Mezarlık ziyaretleri ve kurban kesim alanları

Kurban Bayramı vesilesiyle kabristan ziyaretlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla mezarlıklar ve bağlantı yollarında düzenlemelerin yapıldığının bilgisi verilerek, mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından tamamlandığı kaydedildi.

Ayrıca, kurban kesim alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması için tüm önlemlerin alındığı, vatandaşların belirlenen kurban kesim noktalarını kullanmaları, çevre temizliğine özen göstermeleri ve kurban ibadetini kurallara uygun şekilde yerine getirmelerinin büyük önem arz ettiği vurgulandı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bayramı geçirebilmesi için, halkın yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar gibi kritik noktalarda 21 bin 28 emniyet personeli, 2 bin 441 araç, bir helikopter ve bir dron ile 2 bin 240 jandarma personeli, 501 araç ve 14 dron ile görev yapacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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