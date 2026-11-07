Ankara\'da motokurye Samet Özgül 4. ölüm yılında anıldı, kardeşi adalet istedi

(ANKARA) - Motokurye Samet Özgül, ölümünün 4'üncü yılında anıldı. Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, "Ben yine abime verdiğim sözü tutamamanın mahcubiyetini yaşayarak mezar ziyaretine gideceğim. Hak mı bu? Adalet mi bu" diye sitem etti. Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran Özgül de "Bu ülkenin çok güzel çocukları gitti. O kadar güzel ve o kadar temiz ki o çocuklar... Bize de sadece katillerle, uyuşturucu satanlarla mahkeme kapılarında, sokak ortalarında sesimizi duyurmak kaldı" dedi.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Motokurye Samet Özgül, ölümünün 4'üncü yılında Yenimahalle'de ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı.

Burada konuşan Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, olayın ardından şüphelilere alkol testi yapıldığını, ancak uyuşturucu testi yapılmadığını belirtti. Özgül, şüphelilerin geçmişlerinde "uyuşturucu madde satışı ve bulundurmayla ilgili kayıtlar bulunduğunu" ileir sürerek, bu kişilere uyuşturucu testi yapılmasına tepki gsöterdi.

Berna Özgül, olayın 5 Kasım gecesi yaşandığını, 6 Kasım sabahına kadar polis tarafından kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını öne sürdü. Ağabeyinin hastaneye yalnız götürüldüğünü ifade eden Özgül, karşı tarafın hastanede bekledikleri sırada ağabeyinin telefonunu bularak kendilerine ulaştığını, polisin ise telefonu bulamadığını söyledi.

Olay yerinin yakınında bir karakol bulunduğunu ve mesafenin yaklaşık beş dakika olduğunu belirten Özgül, bilirkişi raporundaki eksikliklere de dikkat çekti. Olayın yaşandığı noktayı gören bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası bulunduğunu ancak kendilerinin eczanenin kamera görüntülerini temin ettiğini ifade eden Özgül, bu görüntülerde bazı alanların gölgede kaldığını aktardı.

Bilirkişi raporunda olay sırasında kimsenin elinde bıçak bulunmadığının belirtildiğini söyleyen Özgül, ağabeyinin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Benzin istasyonunun kamera görüntülerinin temin edilmesi halinde olayın daha net aydınlatılabileceğini savunan Özgül, ağabeyinin boğazından bıçaklandığını, darbedildiğini ve hastaneye tek başına gitmek zorunda kaldığını belirterek, şüphelilerin olayın ardından parkta alkol alırken yakalandığını ifade etti.

"Bu adalet mi, hak mı bu" diye sitem eden kardeş Özgül, şöyle devam etti: