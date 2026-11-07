Ankara'da motokurye Samet Özgül 4. ölüm yılında anıldı, kardeşi adalet istedi - Son Dakika
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Ankara'da motokurye Samet Özgül 4. ölüm yılında anıldı, kardeşi adalet istedi

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Ankara\'da motokurye Samet Özgül 4. ölüm yılında anıldı, kardeşi adalet istedi
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Ankara'da 2022'de darbedilip bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül, ölümünün 4'üncü yılında Yenimahalle'de anıldı. Kardeşi Berna Özgül, sanığa verilen 25 yıl hapse iyi hal indirimi uygulandığını ve iki kişinin serbest bırakıldığını belirterek adalet istedi.

(ANKARA) - Motokurye Samet Özgül, ölümünün 4'üncü yılında anıldı. Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, "Ben yine abime verdiğim sözü tutamamanın mahcubiyetini yaşayarak mezar ziyaretine gideceğim. Hak mı bu? Adalet mi bu" diye sitem etti. Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran Özgül de "Bu ülkenin çok güzel çocukları gitti. O kadar güzel ve o kadar temiz ki o çocuklar... Bize de sadece katillerle, uyuşturucu satanlarla mahkeme kapılarında, sokak ortalarında sesimizi duyurmak kaldı" dedi.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Motokurye Samet Özgül, ölümünün 4'üncü yılında Yenimahalle'de ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı.

Burada konuşan Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, olayın ardından şüphelilere alkol testi yapıldığını, ancak uyuşturucu testi yapılmadığını belirtti. Özgül, şüphelilerin geçmişlerinde "uyuşturucu madde satışı ve bulundurmayla ilgili kayıtlar bulunduğunu" ileir sürerek, bu kişilere uyuşturucu testi yapılmasına tepki gsöterdi.

Berna Özgül, olayın 5 Kasım gecesi yaşandığını, 6 Kasım sabahına kadar polis tarafından kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını öne sürdü. Ağabeyinin hastaneye yalnız götürüldüğünü ifade eden Özgül, karşı tarafın hastanede bekledikleri sırada ağabeyinin telefonunu bularak kendilerine ulaştığını, polisin ise telefonu bulamadığını söyledi.

Olay yerinin yakınında bir karakol bulunduğunu ve mesafenin yaklaşık beş dakika olduğunu belirten Özgül, bilirkişi raporundaki eksikliklere de dikkat çekti. Olayın yaşandığı noktayı gören bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası bulunduğunu ancak kendilerinin eczanenin kamera görüntülerini temin ettiğini ifade eden Özgül, bu görüntülerde bazı alanların gölgede kaldığını aktardı.

Bilirkişi raporunda olay sırasında kimsenin elinde bıçak bulunmadığının belirtildiğini söyleyen Özgül, ağabeyinin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Benzin istasyonunun kamera görüntülerinin temin edilmesi halinde olayın daha net aydınlatılabileceğini savunan Özgül, ağabeyinin boğazından bıçaklandığını, darbedildiğini ve hastaneye tek başına gitmek zorunda kaldığını belirterek, şüphelilerin olayın ardından parkta alkol alırken yakalandığını ifade etti.

"Bu adalet mi, hak mı bu" diye sitem eden kardeş Özgül, şöyle devam etti:

"Bugün karşılaştığımız tabloda, İstinaf Mahkemesi, boynunu büküp pişman olduğunu söylemesi üzerine sanık Halil İbrahim Demirci'ye 25 yıl hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi uyguladı. Bu suça iştirak eden babası Bülent Açıkgöz ve arkadaşı Mustafa Demirci de serbest bırakıldı. Suç kayıtları kabarıktı. Adalet yok, hukuk yok. Bu ülkede adalet yok. Biz hala 2022 yılından beri adalet talep ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, bu ülkede cinayete kurban giden herkes için istiyoruz. İliç için istiyoruz, Gayrettepe için istiyoruz, motokuryeler için istiyoruz. Depremzede aileleri için istiyoruz. Kadınlar, çocuklar ve MESEM'de göz göre göre cinayete kurban giden çocuklarımız için adalet istiyoruz.

Evet, biz işçi sınıfıyız. Evet, benim abim emekçi bir motokuryeydi. Üstüne basıp geçmek çok kolay, değil mi? 600 milletvekili var, bakanlık var. Ne yapıyorlar? Bakın, bugün 7 Kasım. Milletvekilleri nerede? Koruma aracınıza binip buraya gelmek zorunuza mı gitti? Buraya gelip motokurye Samet Özgül'e ses olmak zorunuza mı gitti? İktidara da söylüyorum, muhalefete de söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Ben yine abime verdiğim sözü tutamamanın mahcubiyetini yaşayarak mezar ziyaretine gideceğim. Hak mı bu? Adalet mi bu? Ben bu davada abime söz verdim ve o sözden dönmem."

"BİZE BU ÜLKEDE KATİLLERLE MAHKEME KAPILARINDA SESİMİZİ DUYURMAK KALDI"

Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran Özgül de kendilerine yeterli destek verilmediğini belirterek, siyasi partilere tepki gösterdi. Sanıkların cezalarında indirime gidilmesi ve iki kişinin beraat etmesini eleştiren anne Özgül, sanıklar hakkında çok sayıda dosya bulunduğu ileri sürdü. Yargıtay'a seslenen Özgül, "Kaç yıl oldu, kaç hafta oldu, kaç gün oldu, kaç ay oldu ve hala bize bir cevap vermedin. Bu ülkenin çok güzel çocukları, kadınları, kızları gitti. O kadar güzel ve o kadar temiz ki o çocuklar, o kadınlar... Bize de sadece bu ülkede katillerle, uyuşturucu satanlarla mahkeme kapılarında, sokak ortalarında sesimizi duyurmak kaldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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