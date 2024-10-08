Ankara'da NASA Space Apps Challenge 2024 Etkinliği Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da NASA Space Apps Challenge 2024 Etkinliği Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliği ile 'NASA Space Apps Challenge' etkinliğine ev sahipliği yaptı. 36 saat süren etkinlikte gençler, uzay ve çevre konularında projeler geliştirerek jürilere sundu.

08.10.2024 20:35
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Nasa Space Apps Challange 2024 Etkinliğine ev sahipliği yaptı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliği ile bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "NASA Space Apps Challenge" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen etkinlikte genç beyinler, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından belirlenen 30 farklı çevre, dünya ve uzayla ilgili konularda yeni fikirler ve uygulamalar üretilmesi için 36 saat boyunca kıyasıya mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendilerini uluslararası platformlarda ispatlamak ve geliştirmek isteyen gençlerin bir araya geldiği etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ODTÜ İnovasyon Öğrenci Topluluğu iş birliği ile "NASA Space Apps Challenge" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Genç beyinlerin 36 saatlik maratonu

Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen "NASA Space Apps Challenge" 2024 Ankara'da yetenekli gençler Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından belirlenen 30 farklı problemden birine çözüm bulmak için bir araya geldi.

NASA'nın 13'üncü kez düzenlediği küresel yarışmada, 2 ya da 6 kişi arasında oluşan takımlar seçtikleri konu üzerinde 36 saat boyunca, dünyada çevre problemlerinin çözülmesi, insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler, uygulamalar ile platformlar üretip çözümler geliştirerek jüriye sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, yoğun katılımdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu tabloyu görünce çok mutlu oldum. Hepinizin emeklerine sağlık. Yaptıklarınız çok önemli ve çok ciddi. Ülkemiz ve geleceğimiz adına mutluluk duymamızı sağlıyorsunuz, bize ümit veriyorsunuz. Geleceğimiz adına güzel şeyler üretiyorsunuz. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Bizler 7/24 sizlerin ihtiyacı için buradayız. Dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Etkinlikte dereceye giren takımlar küresel finalde yarışmaya hak kazanırken projeleri de NASA tarafından incelemeye alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin etkinliğe verdiği destek için teşekkür eden ODTÜ Yönetim ve İnovasyon Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karataş da şöyle konuştu:

"Bu sene dünyanın en büyük etkinliği olan 'NASA Space Apps Challange' Avrupa rekorunun tekrardan 3 sene ardı ardına kırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu yolda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bizlerin bütün Ankara'ya sözü dünyanın en büyük etkinliğinde seneye dünya rekorunun kırmaktır."

36 saat süren maratona katılan yarışmacılar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mert Kamarlı: "Güzel bir projemiz var. Dünyanın 3 boyutlu modelini koyarak kıtaların ve okyanusların geçmişteki ve bugünkü durumlarını göstermeyi amaçladığımız bir web sitesi hazırlayacağız. O şekilde tur çeşitliliğine, küresel ısınmanın etkilerini daha görsel bir şekilde insanlara göstermekle farklılık sağlamak istiyoruz."

-Koray Çalap: " Akdeniz Üniversitesi'nde makina mühendisliği bölümü okuyorum. Yarışmaya ileride uzay alanında çalışmalar yapmak istediğim ve bunun için de tecrübe edinmek için katıldım. Amacımız güzel bir derece elde etmek."

-Azra İnal: "Yarışmaya bu sene ilk kez katılıyorum. Astronotlar için yerçekimsiz ortamda bir oyun tasarlıyoruz. Ülkemizi temsil etmek istiyorum o yüzden çok heyecanlıyım."

-İrem Ünoğlu: "Astronotlara yerçekimsiz ortamda oyun oynatarak hem fiziksel hem de refah anlamında yaşam kalitelerini artırmayı planlıyoruz. Ortam çok güzel, insanların çalışmasını görmek ve böyle toplulukta yarışmak çok güzel."

-Kürşat Efe Oruçöz: " Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Projemiz normal bir serayı ev tipi haline getirip içine bir akıllı sistem koyacağız. Bu sistemde otomatik sulama sistemi ve toprağın nemini de görebiliyoruz. Bu sayede sera mantığını eve de taşımış oluyoruz. Gelecekte insanlar dışarıda tarım yapamadığı zaman evde çok kolay bir şekilde tarım yapabilecek.

Kaynak: İHA

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