Ankara'da Öğretmenlerin Kanun Protestosuna Polis Müdahalesi

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Haber: DÜZGÜN BARIŞ DENİZ/ Kamera: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Ankara'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için bir araya gelen öğretmenlere polis müdahale etti. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucu öğretmenlerin 1'inci Meclis'e yürümesine izin verildi.

Eğitim-İş Sendikasına üye öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis Parkı'nda bir araya geldi. Öğretmenler, 1'inci Meclis'e gitmek için yürümek istedi. "Mustafa Kemal'in öğretmenleriyiz" ve "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin" sloganları atarak yürümek isteyen öğretmenlere polis izin vermedi.

Polis barikatlarını yıkan öğretmenlere ekipler müdahale etti. Bazı öğretmenler baygınlık geçirdi. Öğretmenler daha sonra oturma eylemi başlattı.

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Mahmut Tanal ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt alana gelerek öğretmenlere destek verdi.

Daha sonra polis ekipleri önlem alarak öğretmenlerin yürümesine izin verdi. Öğretmenler Meclis Parkı'ndan 1'inci Meclis'e kadar sloganlar atarak yürüyüş düzenledi.