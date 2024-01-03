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Ankara'da ortağı vuran şahıslar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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Ankara'da ortağı vuran şahıslar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı

Ankara'da, anlaşmazlık yaşadığı ortağı Levent İşçen'i tabancayla vurarak öldüren Osman Şeker ve yanındaki akrabası Salih Karakurt hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede Osman Şeker'in, maktul Levent İşçen'e 30 milyon TL para verdiği iddiası yer aldı.

Ankara\'da ortağı vuran şahıslar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı
03.01.2024 - 12:08,
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ANKARA'da, anlaşmazlık yaşadığı ortağı Levent İşçen'i (54) tabancayla vurarak öldüren Osman Şeker (53) ve olay sırasında yanındaki akrabası Salih Karakurt (56) hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Geçen yıl 6 Eylül'de, Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana gelen olayda Levent İşçen, eşiyle ofisinin bulunduğu binadan çıkıp, aracına binerken para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı Osman Şeker yanına geldi. Şeker, tartıştığı İşçen'i tabancayla başından vurup öldürdü. Kaçan Şeker ve yanındaki akrabası Salih Karakurt yakalanıp tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Osman Şeker ve Salih Karakurt hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanıp dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Osman Şeker, maktul Levent İşçen ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştıklarını söyleyerek, "Konya ve Aksaray illerinde hazineye ait arazileri kiralayarak tarım faaliyetlerini genişletebileceğimizi söyledi. Bu kapsamda 22 adet danışmanlık sözleşmesi imzaladık. İlerleyen süreçte şahıs bu şekilde ihale işlemleri için benden para talep etmeye devam etti. Ben de her seferinde kendisine talep ettiği paraları elden verdim. Levent İşçen'e 2-3 yıl içerisinde 30 milyon TL para verdim. Bu paraları verirken de yanımda şahitlerim vardı" diye konuştu.

'SİLAH ATEŞ ALDI'

Telefonla Levent İşçen'i sürekli aradığı iddia eden Şeker, bunun üzerine ofisinin önüne gittiğini söyleyerek, "Ofisten çıkınca konuşmak için araçtan inip yanlarına gittim. Parayı nasıl ve ne zaman vereceğini sordum. Benden yine 1-2 gün süre istedi. Bir süre sonra elimdeki silahı çıkartıp gösterdim. Levent silahı tuttuğum elime sarıldı. Bu esnada benim elim tetiğe dokundu. Silah ateş aldı" dedi.

Salih Karakurt ise silahın patlama anını görmediğini, akrabası olan Osman Şeker'de silah olduğunu bilmediğini ileri sürdü. İşçen ailesinin avukatı Arzu Gül, iddianamedeki cezaların yerinde olduğunu, sanıkların gerekli cezayı alması için dosyanın takipçisi olacağını belirtti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osman Şeker, Eylül, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ortağı vuran şahıslar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı - Son Dakika
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