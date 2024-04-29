Ankara'da Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan 'Mariupol'da 20 Gün' adlı belgesel gösterildi - Son Dakika
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Ankara'da Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan 'Mariupol'da 20 Gün' adlı belgesel gösterildi

Ankara\'da Oscar Ödülleri\'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan \'Mariupol\'da 20 Gün\' adlı belgesel gösterildi

Ankara'da, 96'ncı Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerini anlatan 'Mariupol'da 20 Gün' adlı belgesel filmi gösterildi. Ukrayna ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Goethe Enstitüsü'nde düzenlenen gösterime, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve çok sayıda davetli katıldı.

29.04.2024 23:32
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Ankara'da, 96'ncı Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan, Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerini anlatan " Mariupol'da 20 Gün" adlı belgesel filmi gösterildi.

Ukrayna ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Goethe Enstitüsü'nde düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerini anlatan "Mariupol'da 20 Gün" adlı belgesel filmin gösterimine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve çok sayıda davetli katıldı.

Bodnar, belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, duygusal bir an yaşadığını belirterek, "2 yılı aşkın süredir savaşın (Ukrayna-Rusya) acısını yaşıyoruz. Tüm kahramanlarımızı hatırlıyoruz, onları hatırlayacağız." dedi.

Bu akşamın sadece belgesel gösterimi için değil aynı zamanda savaştan gelen Ukraynalı askerleri dinlemek için de eşsiz bir fırsat olduğunu kaydeden Bodnar, savaşta yaşanan acılara ve Ukrayna askerlerinin direnişine dikkati çekti.

Bodnar, belgeselin uluslararası alanda ödül aldığını, belgeselin savaşın gerçeklerini yansıttığını, acımasız ve korkunç olduğunu vurguladı.

Schulz ise kendisi için de duygusal bir akşam olduğunu ifade ederek, "Hepimiz bu konunun ne kadar önemli olduğunu ve bunun Ukrayna, Avrupa ve dünya için ne anlama geldiğini hissediyoruz." dedi.

Ukrayna'nın iki yılı aşkın süredir sadece kendini savunmadığını aktaran Schulz, Ukrayna'nın bu süreçte Avrupa'nın ortak değerlerini ve güvenliğini de savunduğunu kaydetti.

Schulz, savaşın Ukrayna halkına büyük acılar yaşattığını söyleyerek, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın Ukrayna'ya savunma desteğinden bahseden Schulz, ülkesinin 1 milyon Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını bunun çok önemli olduğunun altını çizdi.

Gösterim öncesinde Mariupol'da görev alan Ukraynalı askerler, savaşta yaşadığı anları anlattı.

Konuşmaların ardından "Mariupol'de 20 Gün" isimli belgesel gösterildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazanan 'Mariupol'da 20 Gün' adlı belgesel gösterildi - Son Dakika

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