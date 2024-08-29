Ankara'da otobüs şoförü yaşlı yolcuyu darbederek otobüsten attı - Son Dakika
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Ankara'da otobüs şoförü yaşlı yolcuyu darbederek otobüsten attı

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Ankara'da bir otobüs şoförü, yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen durakta durmayan otobüse tepki gösteren H.M.'yi darbederek otobüsten attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi şoför hakkında rapor hazırladığını ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

29.08.2024 01:29
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ANKARA'da otobüse binen H.M. (60), otobüste bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförü Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoför, H.M.'yi darbederek '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' diyerek otobüsten attı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, şoför hakkında derhal rapor hazırlandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında protokol yolunda Pursaklar istikametinde ilerleyen, 438 numaralı belediye otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre; yaşlı bir yolcunun otobüsten inmek için butona basmasına rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs durakta durmadı. Bunun üzerine otobüste bulunan yolculardan H.M. şoför Özkan'a 'amca inecekti' diye seslendi. Bunun üzerine şoför H.M.'ye 'sana ne avukatı mısın?' şeklinde sert bir şekilde tepki gösterdi. Ardından, Şehit Ömer Halis Bulvarı üzerinde otobüsü yolun sağında durduran şoför, bir beyin rahatsızlığı olduğunu söylemesine rağmen H.M.'yi darbederek otobüsten attı. Ardından H.M.'ye tehditler savuran şoförün, '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dediği öne sürüldü. Yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandı. O anlar ise civarda bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

'ABB'DEN AÇIKLAMA'

ABB EGO Genel Müdürlüğü tarafından, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Ankara\'da otobüs şoförü yaşlı yolcuyu darbederek otobüsten attı
Kaynak: DHA

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