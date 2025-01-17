Ankara\'da Otomobilden Atlayan Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, seyir halinde iken sürücü ile tartışıp otomobilden atlayan kadın, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Ankara- Eskişehir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. (27), 06 CRS 718 plakalı otomobilde seyir halindeyken ismi henüz öğrenilemeyen sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., seyir halindeki otomobilden atladı. Otomobilden atlayan kadına, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AF 8738 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Ö.'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında her iki sürücü de ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.