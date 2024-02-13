Çubuk'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çubuk'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Meltem B. yönetimindeki 06 FU 1564 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp ters istikametteki Fatih E.'nin kullandığı 06 BOE 613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlardan biri refüj üzerinde kalırken, diğeri park halindeki 06 AET 168 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Meltem B. ve beraberindeki D.B., diğer otomobil sürücüsü Fatih E. ile Z.E. ve B.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Çubuk\'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ankara, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 17:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement