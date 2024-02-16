Ankara'da PKK'nın düzenlediği saldırının üzerinden 8 yıl geçti - Son Dakika
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Ankara'da PKK'nın düzenlediği saldırının üzerinden 8 yıl geçti

Ankara\'da PKK\'nın düzenlediği saldırının üzerinden 8 yıl geçti

Ankara'da Merasim Sokak'ta gerçekleşen terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği ve saldırının arkasındaki örgütün paravan yapılanması ortaya çıktı. Saldırının failleri ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, saldırıyı planlayan ve organize eden terörist de etkisiz hale getirildi.

16.02.2024 11:26
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Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 8 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, güvenlik güçlerinin kırsalda yürüttüğü yoğun operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta sivil memur ve askeri personeli taşıyan servis araçlarına bomba yüklü otomobille saldırı düzenledi.

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre saldırıyı, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan "Zinar-Raperin" kod isimli PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer yaptı.

Örgütün paravan yapılanması TAK tarafından üstlenilen saldırının, sözde PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.

Örgüt elebaşları Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin o dönem elebaşı olan Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişinin cezalandırılması talep edildi.

Örgüt elebaşları da dahil 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Terör saldırısının failleri cezasız kalmadı

İlk duruşması 14 Mart 2017'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 10 Eylül 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ise 29'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca bu sanıklar, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185'er yıl hapis cezası ile 33 bin 320'şer lira adli para cezasına mahkum edildi.

Sanıklar Bahri Deniz ve Metin Onur'a, "terör örgütü üyeliğinden" 9'ar yıl hapisle cezalandırıldı.

Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karacan, İsmail İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan'a ise "dolandırıcılıktan" 6'şar yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezası verildi.

Serdar Bulut ve Uğur Yüce bütün suçlardan beraat ederken, İstanbul'da aynı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Sinem Oğuz'un dosyası reddedildi.

Aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

İç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz 2019'da Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Merasim Sokak'taki bombalı eylemi planlayan, organize eden ve talimatını veren Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Lice ilçesi Hevsel Mezrası kırsalında etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da PKK'nın düzenlediği saldırının üzerinden 8 yıl geçti - Son Dakika

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