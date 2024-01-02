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Ankara'da Polis Tarafından Yakalanan Şahıs Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Ankara'da Polis Tarafından Yakalanan Şahıs Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polis, üzerine doğru koşan ve dur ihtarına uymayan bir şahsı etkisiz hale getirerek yaralı olarak yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şahsın kayıp olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü belirtti.

Ankara\'da Polis Tarafından Yakalanan Şahıs Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı
02.01.2024 - 01:33,  Güncelleme: 01:35
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Ankara'da Vekaletler Caddesi'nde polisin üzerine doğru koşan ve dur ihtarına uymayan bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek yaralı olarak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu bakanlıklar bölgesi Vekaletler Caddesi'nde bir şahıs saat 23.30'da devriye gezen polislere doğru koşmaya başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs ateş edilerek durduruldu. Yaralı olarak yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA
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