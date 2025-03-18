Ankara'da Ramazan Coşkusu: 500'den Fazla Etkinlik Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Ramazan Coşkusu: 500'den Fazla Etkinlik Düzenleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayını başkentte çeşitli etkinliklerle kutluyor. 50 farklı noktada düzenlenen 500'ün üzerindeki etkinlik, geleneksel değerleri yaşatmayı ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Çocuklara yönelik tespih ve kandil yapım atölyeleri gibi birçok aktivite büyük ilgi görüyor.

18.03.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak için 50 farklı noktada 500'ün üzerinde etkinlik düzenliyor. ABB'ye ait aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri ve kadın lokalleri de ramazan coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel programlara ev sahipliği yapıyor. Atölyelerden sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik, Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle hem geleneksel değerler yaşatılıyor hem de paylaşma ve dayanışma ruhu güçlendiriliyor. Etkinlikler kapsamında tespih yapım atölyesi, geleneksel İstanbul müzikleri icrası, meddah gösterileri, orta oyunu, kukla gösterileri ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu gibi aktiviteler gerçekleştiriliyor.

60 çocuk tesbih yapmayı öğrendi

ABB'ye ait Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri'nde gerçekleştirilen etkinliklere her yaştan katılımcı yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayı boyunca Altındağ Gençlik Merkezine üye genç ve çocuklara yönelik "tespih atölyesi" açıldı. El göz koordinasyon destekli atölye çalışmasında yaklaşık 60 çocuk öğretmen desteğiyle tespih yapmayı öğrendi.

Altındağ Gençlik Merkezi İdarecisi Enes Sevimli, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerimizi hatırlatmak amacıyla Altındağ Gençlik Merkezinde tespih atölyesi açtık. Çocuklar oldukça ilgili. Ramazan boyunca atölyeden genç ve çocuk üyelerimiz yararlanabilecek" dedi.

"Tespihi anneme vereceğim"

Tespih atölyesine katılan çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Derin Alya Yalıcı: "Birazcık zordu ama yapabildim. Rengarenk  boncuklar vardı. Kendim ürettim. En güzeli kendim yapmış olmam. Babama hediye edeceğim. Çok keyifliydi."

-İlyas Ekici:  "Güzel bir duygu. İpi iğneye geçirdik, 33 tane boncuğu geçirdim ipe, sonra tespih oluştu. Tespihi anneme vereceğim."

"Beypazarı halkını etkinliklere bekliyoruz"

Ramazan ayının manevi yönüne vurgu yapan "Fazilet ve Hikmetiyle Oruç" semineri, Beypazarı Müftülüğünden Muhammet Furkan Nalbant tarafından gerçekleştirildi. Seminere katılan Fatma Çevik, "Bugün burada çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Bizim de Kur'an mukabelemiz var, özel günlerde kandil ve mevlit programları düzenliyoruz. Buralar bizim için çok kıymetli. Beypazarı halkını da etkinliklere bekliyoruz" diye konuştu. Nefise Yılmaz ise "Buraya zamanımızı verimli geçirmek için geliyoruz. Ramazan için de çok güzel etkinlikler düzenleniyor, biz de katılıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi 'Ramazan Kandili Yapım Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. Atölye çalışmasına katılan merkez üyesi çocuklar, ramazan kandili yapmayı öğrendi. Etkinlik boyunca el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler devam edecek

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi İdare Yardımcısı Samet Yanık, etkinlikle ilgili, "Çocuklarımızla birlikte Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, maddi ve manevi kültür öğesi olan kandil yapım atölyesinde buluştuk. Ramazan ayı boyunca Türk kültüründe önem verdiğimiz değerli öğelerin yapımları merkezimizde gerçekleşmeye devam edecek. Herkese hayırlı ramazanlar dileriz" dedi.

Sincan Aile Yaşam Merkezine üye 9-10 yaş aralığındaki 20 öğrenci de "kavanoz kapağından ramazan davulu" yapımı etkinliğine katıldı. Kavanoz kapaklarını rengarenk davula dönüştüren çocuklar, geleneksel Türk sanatlarını geri dönüşüm teknikleriyle keşfetme imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ankara, Güncel, Kültür, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Ramazan Coşkusu: 500'den Fazla Etkinlik Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi
Saygı duruşu dahi yapılmıştı Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
3 ay önce istifa etmişti Mehmet Topal’dan şaşırtan imza 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza
14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma’nın annesine attığı mesaj kahretti 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı
Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Artos Dağı’nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı Artos Dağı'nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız

16:57 İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
16:14 Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
08:54 Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 17:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Ramazan Coşkusu: 500'den Fazla Etkinlik Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.