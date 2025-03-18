Ankara'da Ramazan Coşkusu: 500'den Fazla Etkinlik Düzenleniyor

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak için 50 farklı noktada 500'ün üzerinde etkinlik düzenliyor. ABB'ye ait aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri ve kadın lokalleri de ramazan coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel programlara ev sahipliği yapıyor. Atölyelerden sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik, Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle hem geleneksel değerler yaşatılıyor hem de paylaşma ve dayanışma ruhu güçlendiriliyor. Etkinlikler kapsamında tespih yapım atölyesi, geleneksel İstanbul müzikleri icrası, meddah gösterileri, orta oyunu, kukla gösterileri ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu gibi aktiviteler gerçekleştiriliyor.

60 çocuk tesbih yapmayı öğrendi

ABB'ye ait Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri'nde gerçekleştirilen etkinliklere her yaştan katılımcı yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayı boyunca Altındağ Gençlik Merkezine üye genç ve çocuklara yönelik "tespih atölyesi" açıldı. El göz koordinasyon destekli atölye çalışmasında yaklaşık 60 çocuk öğretmen desteğiyle tespih yapmayı öğrendi.

Altındağ Gençlik Merkezi İdarecisi Enes Sevimli, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerimizi hatırlatmak amacıyla Altındağ Gençlik Merkezinde tespih atölyesi açtık. Çocuklar oldukça ilgili. Ramazan boyunca atölyeden genç ve çocuk üyelerimiz yararlanabilecek" dedi.

"Tespihi anneme vereceğim"

Tespih atölyesine katılan çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Derin Alya Yalıcı: "Birazcık zordu ama yapabildim. Rengarenk boncuklar vardı. Kendim ürettim. En güzeli kendim yapmış olmam. Babama hediye edeceğim. Çok keyifliydi."

-İlyas Ekici: "Güzel bir duygu. İpi iğneye geçirdik, 33 tane boncuğu geçirdim ipe, sonra tespih oluştu. Tespihi anneme vereceğim."

"Beypazarı halkını etkinliklere bekliyoruz"

Ramazan ayının manevi yönüne vurgu yapan "Fazilet ve Hikmetiyle Oruç" semineri, Beypazarı Müftülüğünden Muhammet Furkan Nalbant tarafından gerçekleştirildi. Seminere katılan Fatma Çevik, "Bugün burada çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Bizim de Kur'an mukabelemiz var, özel günlerde kandil ve mevlit programları düzenliyoruz. Buralar bizim için çok kıymetli. Beypazarı halkını da etkinliklere bekliyoruz" diye konuştu. Nefise Yılmaz ise "Buraya zamanımızı verimli geçirmek için geliyoruz. Ramazan için de çok güzel etkinlikler düzenleniyor, biz de katılıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi 'Ramazan Kandili Yapım Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. Atölye çalışmasına katılan merkez üyesi çocuklar, ramazan kandili yapmayı öğrendi. Etkinlik boyunca el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler devam edecek

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi İdare Yardımcısı Samet Yanık, etkinlikle ilgili, "Çocuklarımızla birlikte Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, maddi ve manevi kültür öğesi olan kandil yapım atölyesinde buluştuk. Ramazan ayı boyunca Türk kültüründe önem verdiğimiz değerli öğelerin yapımları merkezimizde gerçekleşmeye devam edecek. Herkese hayırlı ramazanlar dileriz" dedi.

Sincan Aile Yaşam Merkezine üye 9-10 yaş aralığındaki 20 öğrenci de "kavanoz kapağından ramazan davulu" yapımı etkinliğine katıldı. Kavanoz kapaklarını rengarenk davula dönüştüren çocuklar, geleneksel Türk sanatlarını geri dönüşüm teknikleriyle keşfetme imkanı buldu.