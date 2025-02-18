Ankara'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ankara'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

Ankara\'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Ankara'daki restoran ve marketlerde haksız ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde, fiyat etiketleri ve menü belgeleri kontrol edildi, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yaptırımlar uygulandı.

18.02.2025 12:06  Güncelleme: 12:09
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TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ankara'da ramazan ayı öncesi restoran ve marketlerde haksız ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki restoran ve marketleri denetledi. Restoranlarda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeler tek tek kontrol edildi. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı. Denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volkan:
    köprü ve otoyollara 1 senede yüzde 280 zam yapan akepeye de denetim yapılacak mı acaba :==))) 0 0 Yanıtla
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