Ankara'da sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu

Ankara\'da sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Ankara'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun durmasını kapalı alanlarda bekledi. Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

29.04.2024 23:21
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Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu - Son Dakika

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