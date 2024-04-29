Ankara\'da sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu

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Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.