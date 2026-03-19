Ankara\'da şehitliklerde arife yoğunluğu

ANKARA'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklarda ve şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Başkentte bayram arifesinde şehitlikler ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Özellikle Cebeci Askeri Şehitliği'nde yoğunluk oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamındaki ekipler, şehitliğe gelenlere karanfil dağıttı. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımlarını yaptı, dua edip, karanfil bıraktı.