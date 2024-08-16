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Ankara'da Sıcak Hava Uyarısı

Ankara\'da Sıcak Hava Uyarısı

Ankara Valiliği, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan sıcak hava nedeniyle vatandaşları uyardı.

16.08.2024 17:13
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(ANKARA) - Ankara Valiliği, pazartesi gününden itibaren Ankara genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olacağını bildirerek vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımız 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerinin ardından Ankara Valiliği artan sıcaklık nedeniyle uyarı mesajı yayımladı. Valilik açıklamasında, gelecek hafta boyunca Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 29 ile 37 derece dolayında seyredeceği belirtilerek şöyle dendi:

"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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