Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı Hacılar mevkisinde M.A.Ö. yönetimindeki 33 AJR 833 plakalı tır, 07 S 0747 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan M.U. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile iki çocuk yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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