Ankara\'da Tulu Kitap tarafından yayımlanan çocuk edebiyatı dergisi \'Kuşluk\' tanıtıldı

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Ankara'da Tulu Kitap tarafından yayımlanan çocuk edebiyatı dergisi "Kuşluk"un tanıtımı yapıldı.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen tanıtım programına, Tulu Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkan, Genel Yayın Yönetmeni Enes Celep, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mehmet Kalkan, derginin ilk sayısının mart ayında piyasaya çıktığını belirtti.

Bunun klasik bir çocuk dergisi olmadığını kaydeden Kalkan, "Çocuk edebiyatı dergisi olduğunu özellikle ifade etmemde fayda var. Çok kıymetli, güzide yazarlarımızla velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, yayın dünyasının huzurlarına çıktık. Rabb'im utandırmasın inşallah nice güzel ürünler çıkartmayı nasip etsin." diye konuştu.

Kalkan, derginin 2024 yılında elde edilecek abonelik gelirlerinin tamamının Gazze'ye bağışlanacağını söyledi.

Genel Yayın Yönetmeni Enes Celep de bu zamanlarda çocuk edebiyat dergisinin eksikliğinin hissedildiğini aktardı.

Bu kapsamda dergiyi çıkartarak çok kıymetli bir iş yaptıklarını belirten Celep, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptıklarımızı ve bugünden sonra yapacaklarımızı muhakkak konuşmalıyız ama şunu söylemeyi özellikle arzu ediyorum; kalpler birbirine ısındığında, birbirine yaklaştığında bu ülkede kültür, sanat ve edebiyat anlamında yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Biz birlikte olursak güzel işlerin katbekat artacağına inancım tamdır."