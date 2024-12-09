Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 650 Hap Ele Geçirildi

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, O.K.'nin(25) evinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet 'Galara' 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.