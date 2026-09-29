Ankara\'da vintage koleksiyoncu Aden, 70 parçalık koleksiyonuyla müze açmayı düşünüyor

ANKARA'da 'vintage' (Geçmiş bir dönemde üretilmiş, ait olduğu zamanın stilini ve ruhunu taşıyan eşya) kıyafet ve aksesuar koleksiyoncusu Esin Derin Aden (47), yarısına yakını ailesinden kalan 70 parçalık koleksiyonunu sanat galerilerinde sergiliyor.

Uzun yıllar otellerde müdürlük yaptıktan sonra mesleğini bırakarak takı tasarımına yönelen Esin Derin Aden, 10 yıldır vintage kıyafet ve aksesuarların koleksiyonunu yapıyor. Aden, ailesinden kalan kıyafet ve aksesuarların yanı sıra İstanbul'daki butik ve pazarlardan topladığı parçalarla 70 parçalık koleksiyon oluşturdu. Aden, 1960'lı ve 1980'li yıllardan kalan elbiseler, çantalar, şapkalar, ayakkabılar ve ipek geceliklerden oluşan koleksiyonunu sanat galerilerinde sergileyerek geleceğe taşıyor.

'VİNTAGE MERAKIM GENLERİMİZDEN'

Aden, aile geçmişinin ve çocukluğunda moda ile iç içe büyümesinin vintage tutkusunda etkili olduğunu söyleyerek "Dedem Diyarbakırlı tüccar bir terziydi. Kendisi moda üzerine Paris'te eğitim almış. İstanbul'da çok ünlü terzilerle çalışmış. Sonrasında da Paris'e gidip bu konularla ilgili önemli bir eğitim birimini bitirmiş ve diploma almış. Uzun yıllar Ankara'da tüccar terzilik yapıyor. Daha sonra Anıttepe'ye geçiyor. Benim çocukluğumda, annem de Olgunlaşma Enstitüsü mezunu bir terzi. Çocukluğumda hep bu kumaşların, atölyenin, dikişlerin, kıyafetlerin içindeydim. Ailece de giyinmeyi çok severiz. Anneannem, annem, teyzelerim hepsi çok şık insanlardır. Dolayısıyla modaya ilgimin bu durum ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu merakımı genlerimizden aldığımı düşünüyorum" dedi.

'EN GÖZDE PARÇA 60 SENELİK GELİNLİK'

10 yıllık koleksiyonunun şal, şapka, çanta ve elbise ağırlıklı olduğunu kaydeden Aden, "Bunun yanında birkaç parça ipekten dikilmiş geceliklerimiz de var, 3-4 parça da ayakkabılarımız var. Yine İstanbul-Beyoğlu'nda ünlü bir terzi tarafından çok eski bir kumaştan dikilmiş takım elbisemiz var. Yine değerli parçalar arasında 60'lı yıllarda anneanneme ait pembe pullu bir bluzumuz var. Tamamen el örgüsü tığla yapılmış ve pul işlemeli bir parça. Annemin teyzesine ait olan bir gelinliğimiz var, yine 60'lı yıllara ait. Elde dikilmiş tamamen ve hala sandık lekeleri üzerinde. 'Bu lekeleri çıkartabilir miyiz' diye uzmanlara, sanat tarihçilere sorduk. Onlar da bize 'hiç dokunmayın, hiç bozmayın' dediler. Biz de dikişlerini düzelttik ve onu da sergimize kattık. O en gözde parça benim için. Annemin genç kızlığına ait çok eski bir elbise de koleksiyonumuzda. Serginin yarısına yakını aile koleksiyonundan" ifadelerini kullandı.

'ESKİLERİ DÖNÜŞTÜREREK KULLANMALIYIZ'

Eski dönem kıyafetlerinin kumaş ve işçilik özellikleri nedeniyle korunması gerektiğini belirten Aden, "Geri dönüşümle ilgili eğitim de aldım. Günümüzde kıyafetler naylondan üretiliyor genel olarak. Bizim geçmişte kullandığımız ve fabrikalarda üretilen eski basmalar, pamuklu, yünlü kumaşlar artık olmadığı için hepsinin değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kumaşlara artık ulaşmak çok zor. Diğerleri hem sağlıksız hem de çok garip fiyatları var. Dolayısıyla çok fazla tüketici olmayıp eski kumaşları dönüştürerek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Moda olarak geçmişe göre daha çok sadeleşmişiz. Zaman içinde daha günlük, sıradan ve daha spor kıyafetlere evrilmiş moda. Sosyal medyada da başlayan 80'ler akımı vardı. Sergimizle paralel olarak güzel bir tevafuk oldu evet. Herkes çok güzeldi o akımda" dedi.

'MÜZE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Koleksiyonunu gelecekte müzeye dönüştürmeyi düşündüğünü belirten Aden, ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu ve vintage kültürünün özellikle gençler arasında yaygınlaştığını ifade ederek, "Oğlumla bir müze açmayı düşünüyorum. İnsanlar koleksiyonumuzu genel olarak çok beğeniyor, çok mutlu oluyor. 'Nostaljiye götürdünüz bizi, çocukluğumuza gittik' diye çok güzel tepkiler alıyoruz. Birçoğu da sergimizi şaşkın geziyor. Satış için tahmin ettiğimizin üstünde bir talep oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Geçlerimiz çok düşkün ve çok bilinçli vintage kültürüne. Bütün o butikler öğrencilerle dolu. Bu yüzdendir ki eminim bu kültür çok daha gelişerek devam edecek" diye konuştu.