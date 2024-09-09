Kahramankazan'da Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Yeni Eğitim Yılı Başladı

Kahramankazan\'da Yeni Eğitim Yılı Başladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında 40 eğitim kurumunda 12 bin öğrenci ve bin öğretmen dersbaşı yaptı. Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, eğitim yetkilileri de katıldı.

09.09.2024 12:46
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??????? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında 40 eğitim kurumunda 12 bin öğrenci ve bin öğretmen dersbaşı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Okulun bahçesindeki törene, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, eğitim ve öğretimin önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Ardından " Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi" konulu ilk dersin işlendiği bazı sınıflar ziyaret edildi.

Sınıf ziyaretlerinde Günay öğrencilerle sohbet etti, kendi öğrencilik yıllarında yaşadığı zorlukları anlatarak öğrencilerden kendilerine sunulan imkanların değerini bilmelerini ve çok çalışmalarını istedi.

Günay, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in zulmü nedeniyle eğitim hakkını kullanamayan Filistinli çocukların üzüntüsü içinde bulunduklarını belirterek, "Biz bundan 100 yıl önce bağımsızlık mücadelesi verirken Filistinli kardeşlerimiz yanımızdaydı. Bugün onlar bağımsızlık mücadelesi verirken bizler de var gücümüzle onların yanında olacağız. İlk dersinizde öğretmenleriniz Filistin ile ilgili ders işleyecekler." dedi.

Kaynak: AA

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