Ankara\'da YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu Hizmete Açıldı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu'nun hizmete açıldığını duyurdu. Başkan Yavaş, "Üniversite Ankara'da okunur. Başkent'te her an öğrencilere değer veren, onlara yeni imkanlar oluşturmak isteyen birileri var" dedi.

ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu'nun ardından öğrencilerden gelen talep doğrultusunda harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, YHT Gar Metro İstasyonu'nda yapımını tamamladığı Öğrenci Çalışma İstasyonu'nu hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da resmi X hesabı üzerinden YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu'nun hizmete açıldığını, şu sözlerle duyurdu:

"Üniversite Ankara'da okunur. Başkent'te her an öğrencilere değer veren, onlara yeni imkanlar oluşturmak isteyen birileri var. YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu 300 metrekare üzerine kurulan alanda kitap okuma bölümü, toplantı odası ve çalışma alanlarıyla Başkentli öğrencilerin hizmetinde. Yenileri de yolda."

300 metrekare üzerine kurulan yeni Çalışma İstasyonu; 70 metrekare sessiz çalışma alanı, 60 metrekare toplu çalışma alanı, 50 metrekare kitap okuma alanı, 60 metrekare dinlenme alanı ve 60 metrekare toplantı odasıyla Başkent'te yaşayan tüm öğrencilere ücretsiz hizmet ediyor. YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu'na gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz internet hizmetinden de faydalanabiliyor.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şefi Yunus Emre Bostancı, Gar Metro İstasyonu'nda atıl olan alanı işlevsel hale getirerek öğrencilere kazandırdıklarını belirterek, "Yaklaşık 300 metrekare alandan oluşan öğrenci çalışma istasyonumuzda bireysel ve toplu çalışma alanları, kitap okuma salonu, toplantı odaları ve dinlenme alanı bulunmaktadır" diye konuştu.

YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu'nun imkanlarından faydalanan öğrencilerden bazıları memnuniyetini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ebrar Yıldız: "Sakin ve güzel yapmışlar. Ders çalışmaya müsait. Sıkışık değil, havadar. Bizim fakültemize çok yakın. Orada yer sıkıntısı oluyor ben de burayı tercih ediyorum."

-Taha Turgut: "Çalışma alanı gayet güzel olmuş. Okulda yerden dolayı sıkıntılarımız oluyordu. Ulaşımı da kolay. Burası bizim için çok güzel oldu. En azından sessiz sakin bir yerimiz oldu."