Ankara'da Zabıta Teşkilatı Güçleniyor: 110 Zabıta Memuru Yemin Etti

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 46'sı kadın, 64'ü erkek toplam 110 zabıta memuru yemin ederek göreve başladı. Yeni alımlarda birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılında 200 olan zabıta sayısı 637'ye yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Korkmadan, yılmadan belediye yönetiminin tümüyle arkanızda olduğunu hissederek, kanunların ve mevzuatın sizden yana ve sizin arkanızda olduğunu hissederek Ankara halkı adına, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına çekinmeden görevinizi yapacaksınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) zabıta teşkilatı güçlenmeye devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı'nda iki yıllık aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 110 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi. ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 46'sı kadın, 64'ü erkek 110 aday zabıta memuru yemin ederek göreve başladı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, belediye bürokratları ve yeni zabıta memurlarının aileleri katıldı.

"110 yeni personelimiz görevlerine başlayacak"

Mansur Yavaş, göreve geldiklerinde personel açısından en sıkıntılı iki birimin itfaiye ve zabıta olduğunu belirterek, "İtfaiye personelimiz 650 civarında, yaş ortalaması ise 48'di. Şimdi itfaiye personelimizi yüksekokul mezunları içerisinden aldık. İtfaiye personelimizi güçlendirmenin yanında, araçları da güçlendirdik. Çünkü bu insan hayatını direkt ilgilendiren bir konuydu" dedi.

Zabıta teşkilatındaki güçlendirme sürecine de değinen Yavaş, norm kadronun bin 100'ün üzerinde olmasına rağmen personel sayısının 200'lerde olduğunu belirtti. Yavaş, "Bugün sayımızı 637'ye çıkarttık. 110 yeni personelimiz, yeni mesai arkadaşımız yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Zabıta, Ankara halkının sağlığı, sıhhati için bir yandan çalışmalarını yaparken aynı zamanda şehirdeki düzeni de sağlayan bir kuruluştur. Vatandaşın sokaklardan hem gıda yönünden hem diğer yönlerden rahat gezmesi, kendinden emin gezmesinin yolu zabıtamızın yaptığı denetimlerdedir. Zabıta yerine göre inşaatları denetler, yerine göre ruhsatları kontrol eder" diye konuştu.

Göreve başlayan zabıtalara sahada karşılaşabilecekleri zorluklara ilişkin de uyarılarda bulunan Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu görevi yaparken bazen zorluklarla karşılaşacaksınız. Maalesef günümüzde insanlar kendi hatasını asla kabullenmiyorlar. Usulüne uygun satış yapmayan, pahalı satış yapan, gayri sıhhi satış yapan insanlara müdahale ettiğiniz zaman onlar mutlaka kendilerini haklı göstermek için size direneceklerdir. Siz bunların hiçbirinden korkmadan, yılmadan belediye yönetiminin tümüyle arkanızda olduğunu hissederek kanunların ve mevzuatın sizden yana ve sizin arkanızda olduğunu hissederek Ankara halkı adına, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına çekinmeden görevinizi yapacaksınız."

Yavaş, konuşmasının sonunda tüm belediye personeline kazasız ve belasız görev temennisinde bulundu.

"Bu yıl yapılacak 50 aday zabıta memuru alımıyla da bizlere moral verildi"

Zabıta İşleri Daire Başkanı Olcay Erdal da yaptığı konuşmada, "Bizler zabıta olarak toplumun huzurunun, ihtiyaçlarının dayanışma içinde, birlikte yaşamaya olan inancının bir şehir bilinci içerisinde geleceğe taşınmasının güvencesiyiz. Uzun yıllardır yapılmayan ama 2021, 2022 ve 2024 yıllarındaki yeni zabıta alımı ve ilk kez uygulanan görevde yükselme sınavı sonrası 475 zabıta memuru ve 24 zabıta komiseriyle sayımız 200'lerden 637'e yükselmiştir. Bu yıl yapılacak 50 aday zabıta memuru alımıyla da bizlere moral verilmiş, gelecek bekleyen genç evlatlarımıza da bir moral olmuştur. Bu adalet ve liyakate dayalı 'Zabıta Yönetim Sistemini' kurmamıza ve güçlendirmemize imkan veren Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zabıta personeli adına konuşan Asım Oğuzhan Altunkaya ise şunları söyledi:

"Liyakat ve adaletin esas alındığı bir alım süreciyle bizlere umut olan, görevde yükselme imkanlarıyla kariyer yolumuzu açan ve meslek sahibi olmamızı sağlayarak ailelerimizin üzerimizdeki emeklerinin karşılığını verme gururunu bizlere yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize rehber edinerek Yüce Türk milletinin huzuru, sağlığı ve güvenliği için görevimizi her koşulda en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Zabıta teşkilatının bir ferdi olmanın sorumluluğunun farkındayız. Ankara'mıza yakışır bir duruşla adaletli, özverili ve insan odaklı bir anlayışla hizmet edeceğimize dair söz veriyoruz."

Yeminlerini ederek göreve başlayan yeni zabıta memurları ve aileleri ise şöyle konuştu:

-Erdi Vasvar: "Bir baba olarak tabii ki büyük gurur, büyük sevinç. Bir çocuğu yetiştirip bir memlekete bir vatana millete hizmeti dokunuyorsa en büyük bu gururdur."

-Figen Ergül: "Anlatılmayacak bir duygu. Kızımla büyük gurur duyuyorum. Onun sevincine mutluluğuna ortak olmak için geldik. Emekleriyle tırmanarak hak ettiğini düşünüyorum. Kızım da mutlu ve huzurlu."

-Cemile Taylan: "İzmir'de yaşıyoruz. Oğlum liyakat sistemine uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne zabıta olarak atandı. Çok mutlu ve gururluyum. Vatana millete hayırlı evlat olarak devam ederler inşallah. Çok gururlandım."

-Ayfer Gürsoy: "Çok güzel bir duygu. Her şey prosedürüne uygun yapıldı çok mutluyuz."

-Furkan Gürsoy: "2 sene önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta alımı için başvuru yaptım. Mülakatlara hazırlandım çok şükür kazandım. Bugün asaletimiz tasdik oldu bayrağımıza yeminimizi ettik çok mutlu, çok gururluyuz herkese teşekkür ediyoruz."

-Funda Batu: "Liyakat süreci adaletliydi. 2 yılın sonunda asaletimiz onaylandı. Görevimi layıkıyla yapacağız. Bir kadın olarak adaletli bir sistem olduğu için tercihim bu yönde oldu. Her şey için teşekkür ediyorum."