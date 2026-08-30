Ankara'da Zafer Bayramı Korteji Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Zafer Bayramı Korteji Düzenlendi

Ankara\'da Zafer Bayramı Korteji Düzenlendi
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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle TBMM'den Ulus'taki eski Meclis binasına kortej yapıldı.

ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkentte Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle düzenlenen korteje; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kortejde; askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Cumhuriyet ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler giyen askerler yer aldı. TBMM tören alanında başlayan kortej geçişi, Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'taki eski Meclis binasına kadar sürdü. Geçit töreni boyunca vatandaşlar ve çocuklar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güncel, Ankara, Ulus, Son Dakika

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