Ankara\'daki Atatürk\'ü anma törenine katılan Trabzonlu Kore Gazisi, yaşadığı mutluluğu anlattı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma törenine katılan, Anıtkabir'i ziyaret eden Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun, yaşadığı mutluluğu anlattı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Pirağa Uzun, Trabzon Valiliğinin organizasyonuyla Ankara'ya giderek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenine katıldı.

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i de ziyaret etme imkanı bulan Uzun, Trabzon'a mutlu döndü.

4 çocuk ve 10 torunu olan, 3 torununun çocuğunu da gören Uzun, AA muhabirine, evinin bahçesinde tarımla uğraştığını, ilerlemiş yaşına rağmen toprakta çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Uzun, 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü anma törenlerine katıldığını belirterek, "Çok güzel şeyler yaşadım, çok güzel ağırladılar bizi. Allah razı olsun sebep olanlardan." ifadelerini kullandı.

Törende bakanlarla aynı yerde oturduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu kaydeden Uzun, "Çok mutlu oldum çok. Kalabalıktı, havalarda iyiydi, şükürler olsun Allah'a, görüştük onunla." diye konuştu.

Uzun, Anıtkabir'i ilk kez askere gitmeden önce ziyaret ettiğini anlatarak, "Şükürler olsun Allah'a, gördük oraları, geldik memleketimize. Evime gelenler var, Allah razı olsun, hala geliyorlar. Bu yaştan sonra çok mutlu oldum." dedi.

Konuşurken duygusal anlar yaşayan Uzun, Trabzonspor Kulübü'nün davetlisi olarak Papara Park'ta Trabzonspor'un maçını izlediğini ifade ederek, bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gazi Pirağa Uzun'un oğlu Şerif Uzun ise babasının Anıtkabir'de hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Atatürk'ün ölüm yılı anma törenlerine gittik ama babamın oradaki karşılanması, insanların sevgi seli bizi inanılmaz mutlu etti. Türkiye'deki sayılı insanlardan birinin oğlu olduğunu hissetmek, bunu yaşamak bizleri inanılmaz duygulandırdı. Çok mutlu olduk. Bizim tek isteğimiz babamın mutlu olmasıydı, onu da başardık. Tören salonuna o çok sevdiği kıyafetiyle girdiğinde herkes elini öpmek için sıraya girdi. Cumhurbaşkanı'mızla sohbet edebilmesi, isteklerini dile getirmesi çok mutlu etti babamı."