Ankara\'daki Avusturya Milli Günü resepsiyonunda iklim ve AB iş birliği mesajı verildi

(ANKARA) - Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, "Yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmak, atıkları sıfıra indirmek ve şehirlerimizi ve gıda sistemlerimizi yaklaşan iklim şoklarına karşı daha dirençli hale getirmek için giderek aciliyet kazanan bu yarışta birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Türkiye-AB ilişkileri, daha vizyoner bir yaklaşımla çok daha iyi bir geleceği hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

Avusturya Milli Günü, Ankara'da Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'in ev sahipliğindeki respesiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve milletvekilleri de katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda açış konuşmalarına geçildi.

Juen konuşmasında, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nın öncelikleri arasında, Türkiye ile Avusturya'nın ikili düzeyde de önemli kazanımlar elde edebileceği pek çok eylem alanı bulunduğunu gördüğünü belirtti. Juen, "Yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmak, atıkları sıfıra indirmek ve şehirlerimizi ve gıda sistemlerimizi yaklaşan iklim şoklarına karşı daha dirençli hale getirmek için giderek aciliyet kazanan bu yarışta birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye ile daha yakın iş birliği yapmak istiyor ve buna ihtiyaç duyuyoruz. Söz konusu hedefler, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nın temel amaçlarından biri olan iklim adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu sorumluluk yalnızca küresel düzeyde değil, Avusturya'da ve Türkiye'de yaşayan genç nesillerimize karşı da geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda yatırım yapmış veya ülkedeki varlığını genişletmekte olan Avusturyalı şirketlerin potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirten Juen, "Bu şirketler yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim dostu tarım, döngüsel üretim ve yeşil ulaşım alanlarında öncü rol üstleniyor. Ayrıca yeni İpek Yolları ve koridorları boyunca gelişen ticaret güzergahlarında da faaliyet göstererek Türkiye'nin komşu bölgelerinde uzun zamandır beklenen barışa öncülük eden girişimlerde bulunuyorlar" dedi.

"ÜST DÜZEY ZİYARETLER İŞ BİRLİĞİMİZİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE KATKILAR SAĞLIYOR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay, uluslararası toplumun hem bölgesel hem de küresel düzeyde son derece büyük ve hızla değişen zorluklarla, köklü dönüşümlerle karşı karşıya olduğu bu dönemde, istikrar ve barışa bağlı Avusturya ve Türkiye gibi ortaklar arasındaki diyalog ve iş birliği her zamankinden daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. İlişkilerin derinliği ve sürekliliğinin çok çeşitli alanlarda iş birliğini daha da geliştirmeyi gerektirdiğini kaydeden Bozay, şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda Türkiye ve Avusturya, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren konularda ikili ve çok taraflı diyaloglarını daha da güçlendirmeyi başarmıştır. Geçtiğimiz nisan ayında Dışişleri Bakanımız Avusturya'ya başarılı bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Şansölye'nin 10 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'ya yaptığı ziyaret de ilişkilerimiz açısından bir başka dönüm noktası olmuştur. Bu üst düzey ziyaretler, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine, iş birliğimizin derinleştirilmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

İkili ilişkilerimizin en önemli ve kendine özgü boyutlarından biri, kuşkusuz Avusturya'da yaşayan Türk toplumudur. Avusturya'daki Türk toplumu, ülkelerimiz arasında değerli bir sosyal köprü oluşturmakta ve toplumlarımızı birbirine yakınlaştırmaktadır. Türk toplumu bugün Avusturya'daki yaşamın her alanına önemli katkılarda bulunmakta ve ikili ilişkilerimizi güçlü bir şekilde zenginleştirmektedir. İlişkilerimizin bir diğer güçlü dayanağı ise giderek gelişen ticaret ve yatırım bağlarımızdır. Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 4,3 milyar ABD dolarını aşmıştır. Bu yılın sonuna kadar 5 milyar ABD doları hedefine ulaşacağız."

Özellikle yeşil enerji, ileri teknoloji, dijitalleşme, savunma sanayisi ve bağlantısallık gibi alanlarda ekonomik ortaklığı daha da ileriye taşımak için hala önemli fırsatlar bulunduğuna inandıklarını dile getiren Bozay, COP31'i kast ederek başarılı bir organizasyon ve başarılı bir zirve gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini söyledi. Bozay, "İkili ilişkilerimiz bu farklı boyutlarda derinleşmeye devam ederken, daha fazla ilerleme kaydedebileceğimize ve kaydetmemiz gerektiğine inandığımız önemli bir alan daha bulunmaktadır. Bu stratejik alan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yönelik iş birliğimizdir. Bu ilişkilerde yeni bir ivmeye ve daha stratejik bir bakış açısına kesinlikle ihtiyaç vardır. Türkiye-AB ilişkileri, daha vizyoner bir yaklaşımla çok daha iyi bir geleceği hak etmektedir" dedi.

Bozay, Türkiye ve Avusturya'nın yakın insani, ekonomik ve siyasi bağlarla desteklenen güçlü, köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Bilimden sanata, ekonomik ilişkilerden kültürel ilişkilere kadar pek çok alanda iş birliğinin giderek geliştiğini dile getiren Bozay, "Geleceğe baktığımda, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin çağın ruhunun gerektirdiği stratejik ve çok boyutlu ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.