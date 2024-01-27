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Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, fotoğrafları inceledi. Dinç, 'Deprem: Umut' kategorisinde bir enkaz altından kurtarılan bir anne ve bebeğin fotoğrafını seçti. 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise İsrail saldırıları sonucu yaralanan bir bebeğin fotoğrafını oyladı. Diğer kategorilerdeki fotoğraflara da oy veren Dinç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
27.01.2024 - 09:49,
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Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dinç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Dinç, "Deprem: Umut" kategorisinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir binanın enkazından, 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz'ın kurtarılışını fotoğraflayan Aytuğ Can Sencar'ın, "Depremin umudu" başlıklı karesini seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Dinç, Ali Jadallah'ın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıları sonucu yaralanan ve hastaneye getirilen bir bebeği çektiği "Hayat kalkanı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları da inceleyen Dinç sırasıyla, Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", Samir Jordamovic'in "Uğurlama" ve Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Engin Dinç, özel olarak seçilmiş görseller arasından tercihte bulunmanın zorlu olduğunu belirterek, çalışmaya katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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