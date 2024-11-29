Ankara Etimesgut'ta Altyapı Sorunlarına 210 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
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Ankara Etimesgut'ta Altyapı Sorunlarına 210 Milyon TL'lik Yatırım

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Etimesgut ilçesindeki altyapı sorunlarını çözmek için 210 milyon TL yatırım yaptı. Bağlıca Bulvarı, Zirve ve Kürşat Caddeleri'nde toplam 7,5 kilometre yeni atık su ve yağmur suyu hattı yapıldı.

29.11.2024 12:55  Güncelleme: 13:59
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(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için bölgeye 210 milyon TL'lik yatırım yaptı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yatırım kapsamında ilçedeki ana arterlerden Bağlıca Bulvarı ile işlek caddelerden Zirve ve Kürşat Caddeleri'ne toplam 3 kilometre atık su (kanalizasyon) ve 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı yapıldığını bildirdi. Altyapının yenilenmesi ile aşırı yağışlarda bölgede yaşanan sel manzaralarına ve afet riskine son verilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara'nın altyapı sorunlarını bir plan dahilinde gündemine alarak çözen ASKİ, Etimesgut'un altyapısını yeniliyor.

Bağlıca Mahallesi'nin ana arteri olan, Çevre Yolu bağlantısı da yapılan Bağlıca Bulvarı ile Etimesgut'un yine işlek caddelerinden Zirve ve Kürşat Caddeleri, yetersiz altyapı nedeniyle sel ve su taşkınları ile gündeme geliyordu. Bölgede çalışma yapan ASKİ ekipleri, söz konusu güzergah üzerinde yeterli kapasitede atık su hattı bulunmadığını tespit etti ve bölgedeki yoğun yapılaşmanın ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni atık su hatları ve şehir selleri ile mücadele kapsamında yağmur suyu hatları planladı.

"Ankara'mızın her köşesinde yatırım çalışmalarımız sürüyor"

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay şöyle konuştu:

"İlçemizin altyapı sorunlarını gidermek ve bölge halkının ihtiyacını karşılamak amacıyla Bağlıca Bulvarı, Zirve ve Kürşat Caddelerinde toplam 3 kilometre atık su, 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı imalatını tamamladık. Bu altyapı çalışmalarımızın idaremize maliyeti Bağlıca Bulvarı'nda yaklaşık 164 buçuk milyon TL, Zirve ve Kürşat Caddesi'nde ise yaklaşık 45 buçuk milyon TL oldu. Yani toplam da 210 milyon TL'lik altyapı yatırımı söz konusu.  Sadece Etimesgut değil, Ankara'mızın her köşesinde yatırım çalışmalarımız sürüyor. 25 ilçede önemli yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Tüm dünyada iz bırakan iklim değişikliği etkisiyle son yıllarda artan şiddetli yağışlar, şehir sellerine sebep olduğu için ASKİ olarak riskli olarak belirlediğimiz alanlarda yağmur suyu hatları projelerimize hız veriyoruz. Zaman içinde değişen imar planları nedeniyle imar parselleri altında kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatlarını yenileyip, yeni yağmur suyu hatları yapıyoruz. Ayrıca altyapıyı modernleştirmek ve tesislerimiz üzerindeki baskıları azaltmak için bazı cadde ve sokaklarda birleşik çalışan yağmur ve atık su hatlarını da ayrıştırıyoruz."

Ankara Etimesgut\'ta Altyapı Sorunlarına 210 Milyon TL\'lik Yatırım
Kaynak: ANKA

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