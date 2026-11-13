Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Gazze ablukasını ateşkese rağmen protesto etti - Son Dakika
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Gazze ablukasını ateşkese rağmen protesto etti

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Gazze ablukasını ateşkese rağmen protesto etti
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ablukasını Hacı Bayram Veli Camisi'nde protesto etti. Platform adına konuşan Hamdullah Er, Gazze'de yaklaşık 2 milyon insanın ağır koşullarda yaşadığını, çadırlarda soğuk ve sellerle mücadele ettiğini söyledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik sürdürdüğü abluka protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda bir araya gelen platform üyeleri, "Saldırıya, ablukaya, açlığa son, Gazze'yi kurtarın" yazılı pankart açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Daha sonra platform adına basın açıklaması yapan Hamdullah Er, Gazze'nin yalnızca Filistinlilerin meselesi olmadığını, insanlığın sınandığı yer olduğunu söyledi.

Bugün Gazze'de yaşananların sıradan bir savaşın veya bölgesel bir çatışmanın sonuçları olmadığını belirten Er, "Gazze'de yüz binlerce çocuk güvenli barınma imkanından yoksun bırakılmış, yaklaşık 2 milyon insan son derece ağır insani koşullarda yaşam mücadelesine terk edilmiştir. Konutların büyük bölümü yıkılmış, hastaneler, okullar ve ibadethaneler ağır hasar görmüş veya kullanılamaz hale gelmiştir. Temiz suya, sağlıklı gıdaya, ilaca ve temel sağlık hizmetlerine erişim ciddi biçimde kısıtlanmıştır." dedi.

Kış mevsiminin en ağır şartlarının Gazze halkının üzerine çöktüğünü vurgulayan Er, şunları söyledi:

"Yağmur, soğuk ve seller, evsiz bırakılmış yüz binlerce insan için yeni bir ölüm tehdidine dönüşmektedir. Bombardımanlardan kurtulabilen insanlar, şimdi de yırtılmış, su alan, yetersiz ve dayanıksız çadırlarda hayata tutunmaya çalışmaktadır. Çadırların içi yağmur sularıyla doluyor. Çocuklar soğuk ve çamur içinde uyumaya çalışıyor. Gazze'nin çocukları yalnızca bombalara, açlığa ve hastalıklara karşı değil, şimdi de soğuğa, yağmura, sele ve çamura karşı yaşam mücadelesi veriyor."

Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam etmek gerektiğinin altını çizen Hamdullah Er, "Gazze halkının bugün yalnızca dayanışma mesajlarına değil, gıdaya, ilaca, temiz suya, sağlam çadırlara, battaniyelere, ısınma malzemelerine ve güvenli yaşam koşullarına ihtiyacı var." dedi.

Platform üyeleri, basın açıklamasının ardından cami avlusundan ayrıldı.

Kaynak: AA
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