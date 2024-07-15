Sinan Ateş cinayetinde kayıp silah muamması! 2 gün sonra Mogan Gölü'nde arama yapılmış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinan Ateş cinayetinde kayıp silah muamması! 2 gün sonra Mogan Gölü'nde arama yapılmış

Sinan Ateş cinayetinde kayıp silah muamması! 2 gün sonra Mogan Gölü\'nde arama yapılmış

Sinan Ateş cinayetinden iki gün sonra 1 Ocak 2023'te saldırıda kullanılan suç aleti silahın bulunmasına yönelik Ankara Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nde Emniyet tarafından 5 dalgıç ile arama yapıldığı ortaya çıktı.

15.07.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Ateş cinayetinden iki gün sonra 1 Ocak 2023'te silahlı saldırıda kullanılan suç aletinin bulunmasına yönelik Ankara Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nde Emniyet tarafından 5 dalgıç ile arama yapıldığı ortaya çıktı.

GÖLDE ARAMA YAPMAK İÇİN 5 DALGIÇ GÖREVLENDİRİLDİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sırasında Asayiş Şube Müdürü Oben Özbay tarafından Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, tetikçi Eray Özyağcı'yı olay yerinden kaçıran tutuklu sanık Vedat Balkaya'nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan telefon incelemesinde Gölbaşı ilçesi Mogan Gölü Atatürk Sahil Yolu üzerinde bir süreliğine bekleme yaptıklarının anlaşıldığı ve bahse konu suç aletinin Mogan Gölü'ne atılabileceği değerlendirildiğinden dolayı Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polis ekibine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Bunun üzerine 1 Ocak 2023'te Mogan Gölü'nde arama yapmak üzere 5 kurbağa adamın görevlendirildiği belirtildi.

ARAMADA SUÇ ALETİNE RASTLANMADI

Soruşturma dosyasında yer alan tutanakta; bahse konu olay yerinde kıyıya paralel olarak yaklaşık 100 metre uzunluğunda, kıyıdan 15 metre açığa dalış marifeti ile arama faaliyeti yapıldığı, yapılan arama sonucunda ise söz konusu suç aletine rastlanılmadığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında silaha dair bilgi veren tetikçi Eray Özyağcı ise cinayet sonrası Vedat Balkaya ile olay yerinden uzaklaşıp bir başka araca transfer olduktan sonra silahı sakladığını iddia etmiş ve "Ankara ilini pek fazla bilmediğim için güzergahta nerelerden geçtiğini bilmiyorum ancak bir müddet sonra otobana girdiğimizi fark ettim, yaklaşık birkaç saat yol aldıktan sonra aracı durdurmasını söyledim, araçtan tek başıma inerek, çalılıkların olduğu bir yere doğru geçtim olayda kullanmış olduğum GLOCK marka tabanca, bu tabancaya takılı 32'lik şarjör ve normal 15'lik tabancanın kendi şarjörünü, bu şarjörler içerisindeki hatırladığım kadarıyla 35 adet fişeği çalıların altına doğru görünmeyecek şekilde gizledim, bunu yapmamın amacı da daha sonradan buraya gelip almaktı ancak şu an buranın neresi olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum, silahı firar gezdiğim için yaklaşık 1 buçuk 2 yıl kadar önce İstanbul ilinden tam yerini ve ismini hatırlamadığım bir şahıstan 50 bin TL karşılığında almıştım. Silahı bıraktıktan sonra hızlı bir şekilde araca geçtim yine İstanbul iline doğru seyretmeye devam ettik" demişti.

Kaynak: ANKA

Ankara Gölbaşı, Mogan Gölü, Sinan Ateş, Gölbaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş cinayetinde kayıp silah muamması! 2 gün sonra Mogan Gölü'nde arama yapılmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Kor: Sinan ateş den daha önemli konular var ülkede Allah rahmet eylesin devlet adamı desem değil önemli bir bürokrat desem değil çok anlamsız 0 0 Yanıtla

15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 15:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Ateş cinayetinde kayıp silah muamması! 2 gün sonra Mogan Gölü'nde arama yapılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement