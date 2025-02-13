Ankara İhracatı Yüzde 16,8 Artış Gösterdi

Güncel

Ankara'dan geçen yıl yapılan ihracat, 2023'e kıyasla 16,8 artarak 15 milyar dolara yaklaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 261,9 milyar dolarla Cumhuriyet rekorunu yenilerken, başkentin ihracatı da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu kapsamda Ankara'dan 2020'de 7 milyar 960 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu tutar 2021'de 9 milyar 496 milyon dolara yükseldi.

Başkentin ihracatı 2022'de 12 milyar 4 milyon dolara tırmanırken 2023'te 12 milyar 824 milyon doları buldu.

Geçen yıl bu ilin ihracatı 2023'e kıyasla yüzde 16,8 artışla 14 milyar 976 milyon dolara çıktı.

Ankara'nın geçen yıl ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeye başkentten 1 milyar 565 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

ABD'yi 923 milyon dolarla Çin, 884 milyon dolarla Bulgaristan ve 774 milyon dolarla Almanya izledi. Başkentin en çok ihracat gerçekleştirdiği beşinci ülke 609 milyon dolarla Irak oldu.

Ankara'dan en az ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise 571 dolarla Esvatini, 400 dolarla Turks ve Caicos Adaları ve 63 dolarla Falkland Adaları olduğu görüldü.

Silah ve mühimmat ihracatı zirvede

Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda imalat sanayisi ürünleri öne çıktı.

Bu kapsamda silah ve mühimmat ihracatı 1 milyar 579 milyon dolarla zirvede yer alırken özel amaçlı makinelerin ihracat tutarı 1 milyar 335 milyon dolar oldu.

Bu dönemde temel kimyasal maddeler, gübre, plastik ve sentetik kauçuk ihracatı 1 milyar 97 milyon doları, metal yapı malzemeleri, tanklar, rezervuarlar ve buhar jeneratörlerinin ihracatı 906 milyon doları buldu.

Genel amaçlı makineler de 881 milyon dolarla en çok dış satım yapılan 5'inci kategori olarak belirlendi.

Başkentten 2024'te en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve sektör (milyon dolar):

Ülke İhracat (milyon dolar) ABD 1.565 Çin 923 Bulgaristan 884 Almanya 774 Irak 609 Sektör İhracat Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 1.579 Özel amaçlı makinelerin imalatı 1.335 Temel kimyasal maddeler, gübre, plastik ve sentetik kauçuk imalat 1.097 Metal yapı malzemeleri, tanklar, rezervuarlar ve buhar jeneratörleri 906 Genel amaçlı makinelerin imalatı 881

Kaynak: AA