Ankara İtfaiyesi Modern İstasyonlarla Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara İtfaiyesi Modern İstasyonlarla Güçleniyor

Ankara İtfaiyesi Modern İstasyonlarla Güçleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirerek istasyon sayısını 51'e çıkarmayı hedefliyor. Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere gibi bölgelere modern itfaiye istasyonları inşa ediliyor.

20.09.2024 11:08  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Geçen aylarda açılışı gerçekleştirilen binalarla istasyon sayısını 48'e yükselten Ankara İtfaiyesi, Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere'ye de modern istasyonlar inşa ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir yandan araç filosunu ve personel sayısını artırırken diğer yandan da itfaiye istasyonlarını yeniliyor. Toplam 48 tane modern itfaiye istasyonuna sahip Ankara İtfaiyesi, Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere'ye de modern istasyonlar inşa ediyor.

Kent genelinde istasyonların sayısı artacak

2024 yılı içinde faaliyete girmesi planlanan üç yeni istasyon ile Ankara İtfaiyesi, kent genelinde toplam 51 istasyonla daha etkin bir şekilde hizmet verecek. Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin dağılımına göre olumsuz durumlarda Başkentlilerin can ve mal güvenliğini önceleyen Ankara İtfaiyesi, ayrıca Pursaklar, Kalecik, Bala, Güdül, Mamak Natoyolu, Etimesgut Eryaman, Altındağ Karapürçek ve Nallıhan Çayırhan'da belirlenen noktalara 8 tane daha yeni ve modern itfaiye istasyonu kurmak için çalışma başlattı.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sürerken yeni istasyonlarda itfaiyecilerin her türlü ihtiyacı da düşünülüyor. Modern istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunurken; 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş zamanlarını değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için itfaiye binası ve çevresinde çeşitli sportif alanlar yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çamlıdere, Belediye, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesi Modern İstasyonlarla Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:40:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara İtfaiyesi Modern İstasyonlarla Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement