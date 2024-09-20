Ankara İtfaiyesi Modern İstasyonlarla Güçleniyor

Güncel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Geçen aylarda açılışı gerçekleştirilen binalarla istasyon sayısını 48'e yükselten Ankara İtfaiyesi, Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere'ye de modern istasyonlar inşa ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir yandan araç filosunu ve personel sayısını artırırken diğer yandan da itfaiye istasyonlarını yeniliyor. Toplam 48 tane modern itfaiye istasyonuna sahip Ankara İtfaiyesi, Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere'ye de modern istasyonlar inşa ediyor.

Kent genelinde istasyonların sayısı artacak

2024 yılı içinde faaliyete girmesi planlanan üç yeni istasyon ile Ankara İtfaiyesi, kent genelinde toplam 51 istasyonla daha etkin bir şekilde hizmet verecek. Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin dağılımına göre olumsuz durumlarda Başkentlilerin can ve mal güvenliğini önceleyen Ankara İtfaiyesi, ayrıca Pursaklar, Kalecik, Bala, Güdül, Mamak Natoyolu, Etimesgut Eryaman, Altındağ Karapürçek ve Nallıhan Çayırhan'da belirlenen noktalara 8 tane daha yeni ve modern itfaiye istasyonu kurmak için çalışma başlattı.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sürerken yeni istasyonlarda itfaiyecilerin her türlü ihtiyacı da düşünülüyor. Modern istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunurken; 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş zamanlarını değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için itfaiye binası ve çevresinde çeşitli sportif alanlar yer alıyor.