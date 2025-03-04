Ankara Kent Konseyi, "Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı" Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi, "Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı" Düzenledi

Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi, "Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya mesaj gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çalıştayın Ankara'mızın yeşil geleceği için verimli, uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Çıkacak sonuçların, uygulanabilirlik noktasında takipçisi olacağız” dedi.

04.03.2025 15:57  Güncelleme: 18:32
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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi, "Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya mesaj gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çalıştayın Ankara'mızın yeşil geleceği için verimli, uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Çıkacak sonuçların, uygulanabilirlik noktasında takipçisi olacağız" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) desteğiyle kentteki ağaç varlığının yok edilmesine yönelik uygulama ve hataların önlemesi amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. AKK Çevre ve İklim Meclisi ile Kavaklıderem Derneği, sokaklarda ömrünü tamamlayan ağaçların kesilerek yerine beton dökülmesi veya hayvan heykellerine dönüştürülmesine karşı başlattığı "Ağaçlarımızı geri istiyoruz" çağrısı kapsamında "Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı" düzenledi.

Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen çalıştaya; ABB temsilcileri, AKK İklim ve Çevre Meclisi üyeleri, STK ve dernek temsilcileri katıldı. Çalıştayda; ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü temsilcileri Gül Akkaya ve Merve Okumuş, ABB'nin sokak ağaçları ve kuruyan ağaçlarla ilgili uygulama ve projelerini anlatan bir sunum yaptı. AKK İklim ve Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer, "Kamusal Alanda Ağaç Varlığının Değeri: Sokak Ağaçları" konusuna değinerek sokak ağaçlarının önemini vurguladı. "Kentte Ağaç: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?" başlığı altında konuşma yapan Doç. Dr. Zuhal Dilaver ise kentteki ağaçları anlamaya, tanımaya ve bilmeye yönelik konuştu.

"Çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çalıştay için gönderdiği mesajda, "Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Kavaklıderem Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı'nın, Ankara'mızın yeşil geleceği için verimli, uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Çıkacak sonuçların, uygulanabilirlik noktasında takipçisi olacağımızı vurgulayarak, çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKK Başkan Yardımcısı Lale Özgenel, "Sokak, gündelik hayatın kesintisizce aktığı ve bu anlamda kentin ve kentlinin ortaklaşa sahip olduğu en önemli kamusal mekandır. Bu kamusal mekanda elbette ki sokağın sakinleri, yapıları ve yeşil varlıkları bulunur. Bu sokakların sakini olma konusunda belki de insanlar en sonra gelir. Çünkü yapılar ve ağaçlar kalıcıdır, çoğu insandan daha uzun ömürlüdür. İnsanlar yer değiştirir fakat ağaçlar kalıcıdır. Ancak son zamanlarda ağaçların ve yapıların kalıcılığını yitirdiği örneklerle karşılaşıyoruz. Bu çalıştay da bu olumsuzlukların çeşitliliğini masaya yatıracak. Dolayısıyla ben, sokaklardaki ağaç ve yapılara, bir sokak sakinine yaklaşıldığı gibi yaklaşılmasını istiyorum" diye konuştu.

AKK Çevre ve İklim Meclisi Sözcüsü Ömer Şan, şehirdeki ekosistemle uyumlu ağaçların kesilmesi ve yerine beton dökülmesi konusuna dikkat çekerek, "Ankara'da ekosisteme uyumlu ağaçlarla ilgili neler yapabileceğimizi tartışırken, kapılarımızın önündeki ağaçları kaybettiğimizi fark ettik" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilgili yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, çevre dostu ve doğa odaklı çözümler üreteceklerini vurgulayan Şan, "Ağaçları sadece yeşillik veya böcek gibi görmemeliyiz. Bu ağaçlar ve yeşil örtüler, ekosistemin bir parçasıdır ve iklim değişikliği ve beraberinde susuzluk gibi büyük sorunlarla mücadele etmemizde en az bir insan varlığı kadar önemliler. Doğa intikam almıyor, görevini yapıyor. Ormanları imara açmayalım, etkilerini ve olumsuz sonuçlarını önlemek için birlikte hareket edelim" ifadelerini kullandı.

"36 milyon metrekare alanın bakımını yapıyoruz"

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Gül Akkaya, "Öncelikle tüm Ankara'da 36 milyon metrekare alanın bakımını yapıyoruz. Kentimizdeki tüm ana arterler, caddeler ve birçok sokakta bulunan yeşil alanların düzenli olarak bitki onarımı, yeni ağaç dikimi, kuruların sahadan uzaklaştırılması ve budama işlemlerini yürütüyoruz. Çalışmalarımızı, trafik akışını aksatmamak adına genellikle gece saatlerinde gerçekleştiriyoruz. Özellikle yağışlı ve rüzgarlı havalarda, can ve mal kaybına yol açabilecek ağaç dallarına dair önemli hasarlar meydana geliyor. Kazalara mahal vermemek amacıyla bazı alanlarda gençleştirme budaması yapılmış olup, budama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Merve Okumuş ise "Sokak ağaçlarıyla ilgili bir karar almak için bununla ilgili izin almamız gerekiyor. Alan sit alanı ise bu durumda koruma kurullarından izin almamız ve yapacağımız işlemlerle ilgili proje, rapor ve iş programını hazırlayarak kurula sunmamız gerekiyor. Bu sahalarda müdahale edeceğimiz tüm ağaçlar yetkili kurumlarca koordinat listesi şeklinde tarafımıza bildiriliyor. Kuruyan ağaçların yerine temin edebildiğimiz en büyük gövde çaplı ağaçların dikimini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AKK Çevre ve İklim Meclisi Genel Sekreteri Nilgül Karadeniz, "Kavaklıderem Derneği ile sokak ağaçları meselesi gündeme gelmeye başladı. Muazzam derecede ağaçlara farklı dokunuşlar oldu ve en kısa sürede Kavaklıderem Derneği ile 'Biz ne yapabiliriz' sorusunu gündeme getirerek, Halil İbrahim Yılmaz Başkanımızın, Lale Özgenel Hocamızın ve Ömer Şan Bey'in katkılarıyla böyle bir çalıştay gerçekleştirildi" dedi.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise katılımcılar, oluşturulan çalışma masalarında, sivil toplum kuruluşları ve kurum-kuruluş temsilcileri ile sokak ağaçları konusundaki sorunların tespiti önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ardından katılımcılar, 6 ayrı masada birer rapor oluşturarak sunum yaptı.

Çalıştaydaki görüş ve önerilerin değerlendirilerek ön çalışma raporu ve sonuç bildirisi oluşturularak bir kitapçıkta toplanacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi, 'Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı' Düzenledi - Son Dakika

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