Ankara Kent Konseyi'nde 'Tarihin Huzurunda Biz Türkler' Sergisi Açıldı

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi'nde (AKK) "Tarihin Huzurunda Biz Türkler" adlı yağlı boya resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Türk tarihine damga vuran liderlerin, olayların fırça ve boyalarla buluşarak resmedildiği sergi, Kent Konseyi binasında 11-12 Mart 2025 tarihleri arasında Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ankara Kent Konseyi'nde ressam Mustafa Kaya'nın (Akozan) koleksiyonundaki eserlerin yer aldığı "Tarihin Huzurunda Biz Türkler" adlı resim sergisi, Başkentli sanatseverlerle buluştu. AKK Kültür ve Sanat Meclisi ile Turan Devletleri Birleşik Konfederasyonu (TURKKON) iş birliği ile açılışı yapılan yağlı boya resim sergisinde, dünya tarihine damga vuran Türk liderlerin, bilim adamlarının, düşünürlerin, olayların, destanların boya ve fırça yardımıyla tuvale dökülerek resmedildiği tablolar büyük ilgi gördü.

Sergiye AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, halkbilimci Hayrettin İvgin başta olmak üzere TURKKON temsilcileri, AKK meclis ve çalışma grubu üyeleri, Türkologlar, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

"Ankara Kent Konseyi demokrasinin kanalını açan bir alan"

Serginin açılışında konuşan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "5 bin yıl önce at sırtında Tanrı Dağları'nda başlayan hikayeyi, Akdeniz Havzası'na kadar taşıyan ruh birlik ve bütünlük ruhuydu. Dolayısıyla o birlik ve bütünlük ruhunu bir ansiklopediye sığdıramazsınız ama bir fırça darbesiyle bir tablonun içerisine koyabilirsiniz. O 5 bin yıllık ruh, bizi millet yapan inanç, bizi bir araya getiren kudret, maddiyatla ilgili bir konu değildir. Ankara Kent Konseyi demokrasinin kanalını açan bir alan. Biz de önyargılara karşı demokrasi damarını açtık. Ruhumuzu kültür ve sanatla yakalayabileceğimizi arz ederek; iyi ki geldiniz ve 5 bin yıllık hikayemizi Ankara'nın en anlamlı özetiyle buluşturdunuz" dedi.

"Ankara'da Gençlik Parkı'nda bir sergi yapmayı canı gönülden istiyorum"

Sergide yer alan eserlerin mimarı olan ressam Mustafa Kaya (Akozan), koleksiyonundaki eserleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle daha fazla sanatseverlerle buluşturmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:

"Türk milleti olarak, bizleri diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz beyliklerdi. Bizler hükümdarı olduğumuz ülkelerde hiç kimsenin dilini, dinini, ırkını yargılamadık. Bu kadar güzellikleri töresinde, kültüründe barındıran Türk kültürünü daha iyi tanıtabilmek için mümkünse Ankara'da Gençlik Parkı'nda bir sergi yapmayı canı gönülden istiyorum."

"Türk dünyasını geleceğe hazırlamamız lazım"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ise konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür" sözleriyle başlayarak, öyle devam etti:

"Bu serginin açılmasında emeği olan ve Türk dünyasının bütün ilimde, bilimde, sanatta, siyasette kahramanlaşmış bütün ceddimizin resmini çizen Sayın Mustafa Kaya'ya teşekkür ediyorum. Biz dünyayı yeniden şekillendirirken Ankara'yı da değişen ve gelişen dünyada yeniden şekillendirmemiz lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bu konuda yoğun çalışmalar yapıyor. Bizim de Türk dünyasını geleceğe hazırlamamız lazım. Burayı hazırlayacak merkez de Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'dır. Ankara'yı sanatla, kültürle, Türk dünyasının başkenti yapmak zorundayız."

Sergi, Ankara Kent Konseyi Binası'nda 11-12 Mart 2025 tarihleri arasında Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.