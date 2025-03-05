Ankara Kent Konseyi Ramazan İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Ramazan İftar Programı Düzenledi

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Ankara Kent Konseyi, Başkan Mansur Yavaş’ın katılımıyla Ramazan vesilesiyle iftar programı düzenledi. Programa siyasi partilerden temsilciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

05.03.2025 23:24  Güncelleme: 08:57
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla iftar programı gerçekleştirdi.

Ankara Kent Konseyi, Ramazan Ayı vesilesiyle iftar programı düzenledi. Programa, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanları, iş dünyasından sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada farklı siyasi partilere mensup insanlar var. Her birinin kalbi cumhuriyetin kalbinde Ankara için artıyor. Gelecek kuşaklara bugünün güzelliklerini fikir olarak bırakıyorlar. Farklı duyguları yansıtmaya çalışıyorlar. Ruhsuzlaştırılmaya çalışan bir kenti yeniden liyakatin örgütlenmesiyle örgütlü başlatan galip gelmek üzere yeniden örgütleniyorlar.

Bundan 103 yıl önce yarın kapalı oturumda Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Atatürk ne dedi biliyor musunuz? 'Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin mesaiyi ve ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir' dedi. Dolayısıyla referansını, kudretini ecnebilerden değil bu toprağın güzelliklerinden, bereketinden, insan kaynaklarından, beşeri sermayesinden alan bir kentin dikmen sırtlarından başlayan kutsal yolculuğunun bugün yüzyıl sonra gelecek yüzyıla bırakacağı hikayenin aklıdır. Ankara'nın en anlamlı özetidir Ankara Kent Konseyi.

Her zaman İstanbul'la kıyaslanma haksızlığına uğrayan Ankara, sevginin ve bağlılığın kenti olmuştur. Yazar Feridun Büyükkılıç'ın 'Başka Kent Ankara' adlı kitabında dediği gibi 'iki şehir arasındaki çizgi, sevginin köklülüğü ve sürekliliğiyle, aşkın hevesi ve kısalığı kadar başkadır. Ankara köklü sevgidir ve bu sevgi süreklidir.' Ankaramızın kurucu manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin yine dediği gibi, 'Nagehan ol şara vardım. Ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım. Taş u toprak arasında.' Biz nagehan olduk, vardık. Ol şarı yapılır kıldık. Taş u toprak arasından hep beraber yeniden yapıldık şu binanın içerisinde.

Bundan 104 yıl önce Namazgah Tepe'de okunan selalarda, Doğatepe'de Polatlı'da çarpışan yiğitlikte, Hacı Bayram'daki bilgelikte, Meclis'teki inanmışlıkta, Çankaya'da tecessüm eden akılda, akıp gelen, durmak bilmeyen çağlayışta, bir fikrin, bir inancın, muzaffer oluşudur Ankara. ve muzaffer olma duygusunu gelecek yüzyıllara, hücrelerinden yeniden doğarak yeniden iletecektir Ankara. Ankara müşteriğinde, Anadolu insanının şeref ve haysiyet mücadelesinin yeniden kalbinin atacağı yer Anadolu coğrafyasına yeniden bu şeref ve haysiyet mücadelesini bağımsız bir şekilde enjekte edeceğimiz kudretin de bu salonda olduğunu ilan ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi Ramazan İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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