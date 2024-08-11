Ankara, Kerkük'teki Gelişmeleri Takip Ediyor - Son Dakika
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Ankara, Kerkük'teki Gelişmeleri Takip Ediyor

Irak Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda KYB'li Rebvar Taha vali, Muhammed Hafız meclis başkanı seçildi. Ankara, bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve Kerkük'teki toplumsal barışa hizmet etmeyeceğini belirtiyor.

11.08.2024 18:00
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(ANKARA) - Irak Kerkük Vilayet Meclisi'nin dün Bağdat'ta 16 üyeden sadece 9 üyenin katıldığı seçim sonucunda KYB'li Rebvar Taha'nın vali ve Arap üye Muhammed Hafız'ın meclis başkanı seçilmesinin ardından Ankara, gelişmeleri takip ediyor. Üst düzey bir yetkili, "Her halükarda, Kerkük'teki üst düzey makamların, içinde Türkmenlerin, KDP'nin ve diğer Arap üyelerin bulunmadığı bir kurguda, oldubitti yoluyla belirlenmesi girişiminin, vilayette toplumsal barışa ve huzura hizmet etmeyeceği açıktır. Bu grubun Kerkük'ün bütününü temsil etmekten çok uzak olduğu ortada" ifadelerini kullandı.

Irak Kerkük Vilayet Meclisi'nin 5 KYB'li, 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi dün Bağdat'ta bir otelde valilik ve meclis başkanlığı için oylama yaptı. Seçime, toplam 16 üyeden sadece 9 üye katıldı. Irak basınında yer alan haberlere göre oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valilik, Arap üye Muhammed Hafız'ın meclis başkanlığına destek verdi. Taha'nın valilik görevine, Hafız'ın meclis başkanlığına seçildiği belirtildi.

Vilayeti oluşturan Türkmen, Arap ve Kürtlerin arasında "dönüşümlü valilik" esasına göre görüşmelerin sürdüğünü belirten üst düzey Dışişleri yetkilisi, toplantıda alındığı iddia edilen kararların hukuki karşılığının olup olmadığının irdelenmesinin gerektiğine değindi. Yetkili, "Her halükarda, Kerkük'teki üst düzey makamların içinde Türkmenlerin, KDP'nin ve diğer Arap üyelerin bulunmadığı bir kurguda, oldubitti yoluyla belirlenmesi girişiminin, vilayette toplumsal barışa ve huzura hizmet etmeyeceği açıktır. Bu grubun Kerkük'ün bütününü temsil etmekten çok uzak olduğu ortadadır. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Ankara'nın başta PKK olmak üzere terör örgütleri ve iltisaklı yapıların vilayette barınmasına meydan verilmemesi ve Türkmenler dahil Kerkük'teki tüm yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetimin teşkil edilmesi yönündeki hassasiyetini yineledi.

Kaynak: ANKA

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